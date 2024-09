Premiér Fiala ruší svůj program kvůli nemoci. ‚Není to nic vážného, co nejdříve budu zpátky v práci,‘ věří

Premiér Petr Fiala (ODS) zrušil svůj pondělní program v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Je nemocný, není to nic vážného, uvedl v neděli večer na sociální síti X. Věří, že se brzy vrátí k práci. Zatím není jasné, jestli se premiér zúčastní koaličního jednání o státním rozpočtu ohlášeného na úterý. Praha 22:07 8. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Fiala ruší svůj program kvůli nemoci (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vážení přátelé, velmi mě to mrzí, ale z důvodu nemoci bohužel musím zrušit zítřejší (pondělní) program v Moravskoslezském kraji a na Zlínsku,“ napsal Fiala. „Není to nic vážného, je toho teď všude plno, tak se to nevyhnulo ani mně. Věřím, že budu co nejdříve naplno zpátky v práci,“ dodal.

V Moravskoslezském kraji se měl Fiala zúčastnit otevření nové budovy Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. Program měl naplánovaný také v Opavě a Novém Jičíně. Ve Zlínském kraji si měl ve Zlíně prohlédnout centrum Vaše laboratoře a navštívit kulturní a univerzitní centrum.

Návrh státního rozpočtu na příští rok není přijatelný pro koaliční Piráty, jednat o něm chtějí také zástupci lidovců a STAN. Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš požaduje sedm miliard korun na program výstavby dostupného bydlení.

Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka by rád dostal jednotky miliard navíc na posílení sociálních služeb a budování sociální infrastruktury. Víc peněz, než je v návrhu rozpočtu, by chtěl i ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

V návrhu rozpočtu se schodkem 230 miliard korun už jsou možné jen přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami. Schvalování rozpočtu ve vládě se očekává ve středu 25. září. Poslanecké sněmovně jej musí kabinet předložit do konce měsíce.