Není to vhodné, i kdyby k tomu došlo náhodně, myslí si premiér o schůzce ministra Blažka s Nejedlým

Předseda vlády České republiky Petr Fiala kritizoval středeční setkání ministra Pavla Blažka s bývalým poradcem Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Podle něj nebylo vhodné, a to i přes to, že oba aktéři tvrdí, že se jednalo pouze o náhodu. Praha 17:45 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle premiéra Petra Fialy nebylo setkání ministra Blažka s Nejedlým vhodné | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan ministr pana premiéra o okolnostech a obsahu tohoto setkání informoval. Pan premiér nepovažuje tento typ setkání za vhodný, bez ohledu na to, že k němu došlo náhodně. V tomto duchu také o celé situaci s ministrem spravedlnosti mluvil,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí vlády Václav Smolka.

Blažek u jednoho stolu s Nejedlým? Náhoda, kvůli bouřce, píše ministr na síti X Číst článek

Blažek se ve středu večer zúčastnil akce, kterou pro své přátele zorganizoval Zemanův poradce Nejedlý. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Oba aktéři tvrdí, že se jednalo o náhodu. Blažek uvedl, že „vzhledem k nevídané bouřce“, nemohl restauraci opustit.

Redakce oslovila s dotazem na schůzku předsednictvo ODS. Mimo premiéra reagovali ale pouze dva členové. „Nic o tom setkání nevím, takže ho nemohu ani komentovat,“ reagoval předseda senátorského klubu Zdeněk Nytra, podobně jako předsedkyně poslaneckého klubu evropského parlamentu Veronika Vrecionová.

Podle Martina Nejedlého jde o zbytečné téma: „Tu restauraci navštěvuji už víc jak dvacet let a včera jsme měli rodinnou oslavu. Pan ministr Blažek se ocitl v této restauraci asi díky počasí,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

„Lidé, kteří se znají čtyřicet let, si spolu sedli za stůl a pustili se do řečí o tom, jaký je život, jaké jsou prázdniny, co studují děti a jak se mají. Myslím, že tak to v normálním slušném kolektivu bývá. Není to náhoda, lidé se potkávají,“ vysvětloval.

„Rozumím, že to má nějaký podtext, že ministr spravedlnosti je nějaká funkce a samozřejmě přeji panu Blažkovi a ODS hodně úspěchu. Rozhodně si ale nemyslím, že ve vztazích, které mám a udržuji si, by to mělo být jinak,“ dodal Nejedlý.