Podle Fialy je Česko připraveno na možné výpadky dodávek. Pozastavuje činnost ruských konzulátů

Česko je připraveno na výpadky dodávek surovin, jako jsou ropa či zemní plyn, řekl po zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Petr Fiala (ODS). Země má dostatečné zásoby a na unijní úrovni existují dohody se třetími zeměmi, jak dodávky z Ruska případně nahradit, doplnil. Fiala ubezpečil, že aktuálně neexistují signály o bezprostřední hrozbě pro Česko a jeho občany. Česká republika podle něj nemá ani signály o krácení dodávek surovin. Praha 16:35 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česko uvolní přes 300 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině, řekl také premiér Fiala. Spustí i informační servis pro ukrajinské občany v Česku. Fiala se kvůli dění na Ukrajině zúčastní čtvrteční večerní mimořádné schůzky prezidentů a premiérů zemí EU v Bruselu, na pátek svolal mimořádné zasedání vlády. Po něm počítá s účastí na online summitu NATO.

Bezpečnostní rada státu zasedala druhý den v řadě. Podle Fialy se zabývala i dalšími politickými kroky, které vyjádří podporu Ukrajině a odsoudí agresivní politiku Ruska. „Opět jsme také prověřili připravenost všech složek státu na další možné scénáře vývoje. Chci občany ujistit, že ČR je připravena,“ uvedl Fiala.

V případě ropy má stát reálné zásoby na 94 dnů, řekl premiér. U zemního plynu nejsou zásobníky státní. „Ale máme představu o zásobách, obchodníci mají povinnost mít zásoby na 30 dní,“ uvedl. Na případné výpadky je tak republika připravená, podle Fialy jí nahrálo i to, že nebyla tuhá zima. „Nemáme významné signály, že by výpadky měly nastat, ale bylo by nezodpovědné s tím nepočítat,“ řekl.

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové jsou připravené dohody s dodavateli ze třetích zemí, které by v případě omezení či výpadku dodávek z Ruska výpadky pokryly, řekl Fiala. „Kdyby došlo k výraznému oslabení dodávek, byla by možnost je nahradit zdroji z jiných zemí, ať už jde o zkapalněný plyn nebo další podobné věci,“ doplnil.

Fiala bude na unijním jednání prosazovat co nejtvrdší sankce. „Balík tvrdých sankcí je rámcově připraven, jednání se povedou ještě během dne,“ uvedl. K podrobnostem se zatím vyjadřovat nechtěl. Přeje si, aby sankce zasáhly Rusko ve finanční i ekonomické oblasti. „Je ale potřeba ještě dosáhnout shody a přesné podoby sankcí, aby dopad byl takový, jak si slibujeme,“ dodal.

Odvoláváme souhlas s provozem konzulátů RF v Karlových Varech a Brně. Zároveň pozastavujeme provoz našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.



Ministr zahraničí si pozve na konzultace naše velvyslance v Rusku a Bělorusku. Pozastavíme také náběr vízových žádostí občanů Ruska. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 24, 2022

Pozastavení konzulátů

Fiala také oznámil, že Česko pozastaví příjem vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Česká republika také odvolává souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně. Zároveň pozastavuje provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Ministerstvo zahraničí povolá na konzultace české velvyslance v Rusku a Bělorusku.

„Znamená to, že ti diplomaté už nejsou na území České republiky potřeba,“ řekl k uzavření ruských konzulátů v Česku Fiala. „Je to krok, který má velmi konkrétní význam a dopad na kontakty mezi oběma zeměmi, ale je to také krok, který má i symbolický význam. Ukazuje jasně postoj české vlády a českého státu a je to reakce na ruskou agresivní politiku,“ doplnil.

„Povolání českých velvyslanců v Rusku a Bělorusku na konzultace do Prahy je standardní diplomatický postup, jak vyjádřit rozhodný protest,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Velvyslancem v Rusku je Vítězslav Pivoňka, v Bělorusku Tomáš Pernický.

Zhruba desítka českých občanů, jež pracuje na Ukrajině v rámci monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), se nyní podle Lipavského evakuuje. „Ministerstvo je průběžně v kontaktu s těmito osobami, zjišťuje, jak se evakuace daří. Pokud nastanou nějaké problémy, tak jsme připraveni do toho nějak vstoupit a pomoci,“ uvedl ministr.

Diplomatické kroky jsou reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Moskva podle Putina nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit.