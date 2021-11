Jmenování nové vlády nesnese odklad, uvedl Fiala. Potvrdil, že má být v neděli jmenován premiérem

Šéf ODS Petr Fiala uvedl, že je koalice Spolu, Pirátů a STAN připravena převzít vládu k 16. prosinci. On sám měl být premiérem jmenován v pátek, ale prezident Miloš Zeman se nakazil koronavirem a termín zrušil. Prezidentská kancelář následně stanovila nový termín - Fialovo jmenování by mělo proběhnout v neděli v 11.00 na zámku v Lánech. „Jsem rád že si pan prezident uvědomuje závažnost situace a byla co nejrychleji jmenovaná vláda,“ řekl Fiala.

Video Praha 11:30 26. 11. 2021 (Aktualizováno: 11:50 26. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít