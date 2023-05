ŽIVĚ: Nečekal jsem, že nám někdo bude tleskat, ale ta opatření jsou nutná, říká premiér Fiala

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS v pondělí připustil možné změny ve vládním konsolidačním balíčku. Kabinet by pak o úsporách mohl hlasovat ve druhé polovině června. Více o změnách s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou, který je hostem ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor si můžete poslechnout níže. ROZHOVOR Praha 17:05 22. 5. 2023 (Aktualizováno: 17:28 22. 5. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Samozřejmě jsem čekal negativní odezvu a rozhodně jsem nečekal, že nám někdo bude tleskat,“ komentuje premiér představení konsolidačního balíčku, který vláda zveřejnila zhruba před týdnem. Opatření jsou podle něj těžká a nepopulární, ale také nutná.

„Snažili jsme se zátěž rozložit, více šetříme na straně státu,“ vysvětluje Fiala vládní balíček. Je to podle něj zhruba jedna třetina příjmů a dvě třetiny výdajů.

„Příští rok to bude znamenat, že deficit bude o 94 miliard nižší, a kdybychom nic neudělali, tak by byl deficit o 94 miliard větší, a v roce 2025 by se navýšil o 148 miliard,“ vysvětluje.

„Jsem připraveni upravit to, kde jsme udělali chybu, ale nebudeme ustupovat nátlaku,“ popisuje premiér Fiala to, zda chce vláda přijmout změny konsolidačního balíčku.

Premiér Fiala vysvětluje také to, jak chce v rámci dotačního balíčku zmenšit výdaje státu. „Snažíme se seškrtat dotace, které stát vyplácí podnikatelským subjektům a které neslouží původnímu účelu. Takže není to tak, že vybereme víc peněz od lidí a podnikatelů,“ uvádí.

Na konsolidačním balíčku se podle Fialy nakonec shodlo všech pět vládních stran. „ODS samozřejmě musela udělat ústupky, tak jak všechny politické strany. My jsme dospěli ke kompromisu, který ale jsme všichni schopni hájit, jednotně ho hájí všech pět politických stran a je to kompromis dobrý pro Českou republiku,“ shrnuje podporu balíčku.

„Teď teprve budeme ve fázi, kdy se budeme bavit v rámci jednotlivých resortů o těch konkrétních titulech a to budeme projednávat i zástupci zaměstnavatelů, tedy podnikatelskými svazy včetně Svazu průmyslu a i ze zástupci odborů,“ popisuje Fiala další postup s daňovým balíčkem.

Alkohol a pošta

Premiér vysvětlil i úpravu daňových sazeb pro alkoholické nápoje. „My to zjednodušujeme a sjednocujeme, to znamená, pivo je ve všech podobách, ve kterých si jej můžete koupit, v té dvacetiprocentní sazbě, tedy v základní sazbě daně z přidané hodnoty. Tam jsme nenašli důvod, proč by jako u všech jiných alkoholických nápojů mělo být ve snížené sazbě. Žádný alkoholický nápoj není ve snížené sazbě DPH,“ vysvětluje.

„Tiché víno je zdaněné nejvyšší sazbou, základní sazbou DPH jak pivo. To, k čemu tam nedochází, je zavedení spotřební daně, která tu tradičně u vína nebyla. Taková je praxe ve většině evropských zemí, které mají vlastní produkci vína,“ hájí kontroverzní daň na tichá vína.

Fiala se vyjádřil i ke zrušení poboček České pošty. „Žádný starosta vám neřekne ‚no to je výborný nápad, zrušte u mě poštu‘. To tak prostě není. To musíte přijmout politickou odpovědnost, vláda to musí udělat a potom to musíme dovést do praxe, protože jinak ta pošta fungovat nebude,“ uvádí.

„Jsou to dost významné škrty a já neříkám, že jsou poslední, ale musíme někde začít. A zase kdybychom nestanovili to, že to bude pět procent provozních výdajů a dvě procenta objemu finančních prostředků, tak se nestane nic,“ dodává k celkovému zeštíhlování státní správy.