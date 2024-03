‚Přemrštěné‘ nebo ‚dětinské‘ rozhodnutí. Opoziční politici hodnotí vládní rozhodnutí o Slovensku

Pětikoaliční kabinet Petra Fialy (ODS) ve středu na zasedání rozhodl, že přeruší mezivládní konzultace se Slovenskem. Opoziční politici to nepovažují za dobrý krok. „Symboly se mohou stát něčím, co podryje celou spolupráci, kterou máme. Ale hlavně se obávám, že to může mít vliv na mezilidské vztahy,“ zhodnotil pro iROZHLAS.cz poslanec hnutí ANO a stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch. reakce Praha 13:20 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico v Praze, kde se minulý týden zúčastnil premiérského summitu Visegrádské skupiny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rozhodli jsme se společné jednání vlád odložit,“ pronesl premiér Fiala ve středu večer po jednání kabinetu.

„Není možné ignorovat zásadní rozdíly v názorech na klíčové otázky zahraničněpolitických témat, jako je třeba setkání slovenského ministra zahraničí s ministrem zahraničí Ruské federace,“ napsal pak na síti X.

Odpověď slovenského premiéra Roberta Fica na sebe nenechala dlouho čekat. Česká vládní garnitura se podle něj rozhodla ohrozit vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině.

„Východisko slovenské vlády, že chce mír spíš než pokračování války, je legitimní. Já nebo SPD ho sdílíme také. Každý musí uznat, že je to legitimní východisko,“ komentoval turbulentní vývoj Petr Mach, lídr kandidátky SPD a Trikolóry do Evropského parlamentu.

Zrušení mezivládní konzultace považuje za „hloupé a dětinské“ rozhodnutí.

Mírnější slovník volilo nejsilnější parlamentní hnutí ANO. Jeho poslanec Bžoch pro iROZHLAS.cz o kroku pětikoalice řekl: „Není to nejšťastnější řešení a to i přesto, že vnímám vládní postoj vůči Slovensku.“

Podle Bžocha je to přemrštěná reakce. „Mezivládní konzultace a jednání by měly být právě tou příležitostí říct si mezi čtyřma očima, proč to dělají. Říct jim naše obavy, snažit se pochopit, proč to Slovensko dělá, jakým směrem jde a možná se je snažit přesvědčit o našich argumentech, proč si myslíme, že je to špatně, že to podkopává celou Evropskou unii,“ zdůrazňoval.

Právě možnost osobního setkání byla minulý týden ve čtvrtek. V Praze se totiž konal premiérský summit Visegrádské skupiny. Během něj šéfové kabinetů připustili vzájemné neshody, žádný konkrétní závěr z toho ale nevyvodili.

Jednání s Ruskem

V sobotu se však sešel slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár v Turecku se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, zatímco se ministr obrany Robert Kaliňák scházel se svým americkým protějškem Lloydem Austinem.

Právě osobní jednání slovenského ministra s Ruskem znepokojila českou vládu, která touto schůzkou ospravedlňovala zrušení česko-slovenské konzultace.

„Pokud jde o to bavit se s ministrem zahraničí, tak s Arafatem (bývalým prezidentem Nezávislého palestinského státu) nebo s Kaddáfím (bývalým libyjským diktátorem) se různé země také bavily. Protože diplomacie je smysluplná cesta v zahraničních vztazích a trestat někoho za to, že se baví s ministrem zahraničí Ruska, mně připadá absurdní,“ obhajoval Mach slovenský postoj.

Větší pochopení pro vládní kroky Česka má v tomto směru hnutí ANO. Slovy poslance Bžocha: „Krok ministra zahraničí (Juraje Blanára) vnímám jako velký červený vykřičník, který je i v mé hlavě. Na druhou stranu tím, že si zavřeme dveře a nebudeme komunikovat na té nejvyšší úrovni, nic nevyřešíme.“

Nicméně právě slovenský ministr zahraničí by měl do Prahy přicestovat na konci března, kdy se uskuteční jednání šéfů diplomacie zemí V4.