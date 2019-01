,Jak mu mohli dát zbrojní průkaz?‘ Muž, který přepadl banku v Příbrami, byl podle bratra duševně nemocný

Osmadvacetiletý muž, který loni v prosinci přepadl banku v Příbrami, byl podle svého bratra agresivní a trpěl psychickými problémy. „Je jen štěstí, že to přepadení banky neskončilo tragédií,“ řekl bratr zadrženého v rozhovoru pro Mf Dnes. Za přepadení a braní rukojmí pachateli hrozí až 12 let vězení. Praha 14:47 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmadvacetiletý muž, který přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí. | Foto: Vojtěch Šrámek | Zdroj: Český rozhlas

Mladík přepadl pobočku Unicredit Bank koncem prosince. Do budovy vešel ozbrojený krátkou střelnou zbraní a zajal devět rukojmí. Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA) a muže zadrželi. Okresní soud v Příbrami ho následně poslal do vazby.

Jak už dříve upozornil server iROZHLAS, byl muž dříve stíhán. Před lety se dopustil drobné majetkové trestné činnosti. Podle mluvčího středočeské policie Zdeňka Chalupy mu to ale nebránilo v získání zbrojního průkazu.

„Od spáchání trestného činu v roce 2011 uplynulo více než pět let od právní moci rozhodnutí soudu, proto byl muži jeho trest dle zákona zahlazen,“ řekl Chalupa.

‚Nechtěl se léčit‘

Že měl jeho bratr zbrojní průkaz, ale překvapuje jeho bratra Miroslava. Měl podle něj agresivní chování a psychické problémy, které se mimo jiné projevovaly při konfliktech s otcem. Před čtyřmi měsíci ho prý bratr fyzicky napadl.

„Táta se bráchy bál. Po tom incidentu zavolal policii, přijela policistka, ale řekla, že dokud nic neprovedl, nemohou nic dělat. Stejně jako když jsme říkali, že se musí léčit, jít k psychologovi nebo psychiatrovi, všichni krčili rameny, že dokud tam nepůjde sám, nic nezmůžou. A on se léčit nechtěl,“ řekl bratr zadrženého Mf Dnes.

„Já jsem už dlouho říkal, že má sklony k agresivitě a že to špatně skončí. Nechápu, jak mu mohl někdo dát zbrojní průkaz. Je jen štěstí, že to přepadení banky neskončilo tragédií,“ dodává.

Ve vazbě

Za přepadení banky v Příbrami poslal soud obviněného do vazby, aby se nemohl vyhýbat trestnímu řízení ani trestnou činnost opakovat. Muž proti vazbě podal stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto. Věc by měl posuzovat Krajský soud v Praze.

„V současné době je spis ještě u zdejšího soudu a bude se teprve předkládat nadřízenému soudu k rozhodnutí o stížnosti,“ řekl předseda příbramského soudu Miloslav Boudník.

Obviněný podle dřívějších informací policie akci podnikl, protože chtěl podat trestní oznámení prostřednictvím médií. Banku si údajně vybral náhodně.