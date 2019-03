Přepadení benzinky na Hradecku objasněno. Třem mladíkům hrozí až desetileté vězení

Kriminalisté objasnili případ loupežného přepadení benzinky, ke kterému došlo v první polovině března letošního roku na Hradecku. Měli se ho dopustit tři mladíci ve věku 19, 20 a 21 let. V současné době jsou již všichni tři obviněni z trestného činu loupež, za což jim hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

