19 let vězení za vraždu čerpadlářky. Pravomocný rozsudek potvrdil odvolací soud

Na 19 let do vězení půjde David Šindler, který předloni při přepadení benzinové stanice v Nelahozevsi na Mělnicku zastřelil čerpadlářku. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Zamítl tak Šindlerovo odvolání proti loňskému verdiktu. Třiatřicetiletý muž vinu od počátku odmítá. Praha 11:58 28. ledna 2020

Šindler ženu podle rozsudku zastřelil 3. prosince 2018 brzy ráno. Spolu s Ivanem Hollitzerem, který se k činu přiznal a byl potrestán čtyřmi lety vězení, po půl třetí ráno vtrhl na čerpací stanici. Podle spisu se čerpadlářka před muži pokoušela schovat za dveřmi, na které Šindler vystřelil. Podle soudu střílel cíleně tak, aby ženu zasáhl.

Šindlerova vina byla podle předsedy odvolacího senátu Martina Zelenky jednoznačně prokázána, a to zejména Hollitzerovou výpovědí. Soudce uvedl, že není důvod, proč by Hollitzer lhal, zvlášť v případě, kdy výpovědí usvědčuje i sám sebe. „Zároveň nebyl proveden jediný důkaz, který by jeho výpověď vyvracel,“ dodal soudce.

Pražský vrchní soud zamítl jak odvolání státního zástupce, který pro Šindlera požadoval trest přes 20 let vězení, tak obžalovaného. Šindler chtěl, aby se případem znovu zabýval Krajský soud v Praze.

Muži z čerpací stanice odcizili pokladnu, ve které bylo asi 10 tisíc korun a tři kartony cigaret. Hollitzera pražský krajský soud odsoudil za loupež, podle už pravomocného rozhodnutí šel totiž na čerpací stanici pouze loupit a nepočítal s tím, že Šindler ženu zastřelí. Hollitzer i žalobce s rozsudkem v této části souhlasili.