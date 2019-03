Obviněný Litevec promluvil o loupeži v teplickém klenotnictví. Od šéfů dostali s komplici 10 hodinek

Vyšetřovatelé loňské loupeže v teplickém klenotnictví získali důležitý důkaz. Jeden z obviněných Litevců Vitalius R. se přiznal. Akci podle něj naplánovali dva organizátoři, on a další tři muži podle něj postupovali podle jejich instrukcí. Skupina podle policie ukradla skoro 60 luxusních hodinek skoro za 7 milionů. Jako odměnu dostali podle Vitalia R. od dvou „šéfů“ údajní lupiči deset hodinek. Teplice 6:07 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie z videozáznamu bezpečnostní kamery, která zachytila hlavní podezřelé při loupežném přepadení klenotnictví v Teplicích. | Zdroj: Policie ČR

Vitalius R. popsal, že do Prahy přijel společně s dalšími třemi kolegy asi deset dnů před loupeží. Muži se podle něj předtím neznali a pouze plnili cizí pokyny. „Přepadení klenotnictví měli naplánovat další dva Litevci, kteří již byli v Praze. Ti jim dali instrukce, kdo kde má co provést a jak od nich převezmou odcizené věci. Určili i datum, kdy se to provede,“ popisuje výpověď policejní dokument k případu, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil.

Loupež se ve známém teplickém klenotnictví odehrála loni 17. prosince. Podle kriminalistů si pachatelé odnesli 18 hodinek Breitling za 3,5 milionu; 23 hodinek Omega za 2,1 milionu a 17 hodinek Tag Heuer za téměř 1,3 milionu korun.

Když lupiči maskováni tmavohnědými parukami a vyzbrojeni kuličkovou pistolí začali v obchodě řádit, kromě dvou prodavaček byl v zadní části obchodu ještě spolumajitel a zákazník, který si chtěl koupit hodinky za 135 tisíc. Lupiči vzali i tyto peníze. Den po loupeži kriminalisté v pražském hotelu zadrželi čtveřici Litevců: společně s Vitaliem R. jde podle policejního dokumentu také o Donata Z., Osvaldase S. a Danase P.

Začal spolupracovat

Jeden z nich, Vitalius R., začal hned na začátku spolupracovat – přiznal se a průběh loupeže detailně popsal. „Do Teplic jeli podle navigace autem, kterým do Česka přijeli. Jako první vstoupil do obchodu on a namířil zbraň na prodavačku. Spolu s ním tam byl další muž, který ji pak na zemi spoutal.“

Po dvojici podle spolupracujícího Litevce vešel do obchodu další komplic, který spoutal druhou prodavačku, spolumajitele klenotnictví a přítomného zákazníka. Z výpovědi také vyplývá, že skupina měla obchod dobře obhlédnutý. Její členové tak šli na jistotu a brali předem vybrané hodinky, celá akce trvala přibližně dvě minuty.

Bezpečnostní kamera zachytila loupežné přepadení klenotnictví v centru Teplic. Policie prosí o pomoc při identifikaci pachatelů. Z místa činu odjeli starším stříbrným Renaultem Laguna combi. pic.twitter.com/yj4Hq4lGfz — ČT24 (@CT24zive) December 18, 2018

Jeden z Litevců nakonec podle výpovědi zavelel k ústupu, na útěku před obchodem odhodili kuličkovou pistoli, zbavili se paruk, sekyrky nebo páčidla a odjeli do hlavního města. Po návratu do hotelu se setkali s organizátory a podle výpovědi Vitalia R. si skupina rozdělila lup. „Litevci, kteří je měli před akcí instruovat, je pochválili. Na stole leželo deset hodinek pro ně,“ prozradil muž podle policejního dokumentu.

To už jim ale v patách byla policie, kterou přivolal spolumajitel obchodu. Sami Litevci jí práci usnadnili, podle všeho totiž byli velmi neopatrní a zbytečně na sebe upozornili. Kriminalisté rychle zjistili, že pět dní před loupeží ujela podobná posádka bez placení od pumpy v Tisé na Ústecku.

Byli neopatrní

„Obsluha čerpací stanice ohlásila, že osádka vozidla Renault Laguna ujela bez zaplacení natankovaných 52 litrů nafty. Vozidlo bylo typově stejné jako vozidlo, kterým odjeli pachatelé po loupeži v klenotnictví,“ popisují.

Detektivům pomohl i kamerový záznam z pumpy: zachytil, jak muži mění registrační značky auta. Policii se navíc dva Litevci dobrovolně legitimovali, když odmontované espézetky předali kolemjdoucím strážníkům v Teplicích s legendou, že se válely u jejich auta.

Vše do sebe zapadlo po vyslechnutí personálu klenotnictví. „Podle něj se jednalo o čtyři muže hovořící jazykem podobným ruštině nebo bulharštině. Bylo tak možné dovodit závěr, že pachatelem prověřované loupeže by mohl být někdo z nich,“ popisují detektivové jeden z klíčových momentů pátrání.

Stačilo prolustrovat jména, která jim Litevci při odevzdání poznávací značky sami prozradili. Díky tomu policie zjistila, že jsou ubytováni v hotelu na pražských Vinohradech. Dálniční kamery ostatně potvrdily, že renault od pumpy v Tisé v den loupeže ráno mířil z Prahy do Teplic a po oběde se vracel.

Zajištěné předměty z loupeže v klenotnictví v Teplicích | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Když druhý den v hotelu zásahová jednotka všechny čtyři zadržela, dva odmítli vypovídat a jeden popřel, že klenotnictví vyloupil.

Zadrželi bosse

Díky výpovědi jednoho ze čtyř zadržených Litevců se podařilo na litevsko-polské hranici zatknout organizátory údajné loupeže, v motoru auta měli schované všechny zbylé odcizené hodinky. Aktuálně čekají ve vazbě na vydání do Česka. „Zatím nemáme informaci o tom, že by k nám osoby byly vydány k trestnímu stíhání,“ uvedla ústecká krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Dosavadní zjištění kriminalistů v případu nechtěla blíže rozebírat: „Nadále probíhá vyšetřování, žádné další informace proto zatím nebudeme poskytovat.“ Policie čtyři Litevce z klenotnictví obvinila z loupeže spáchané v organizované skupině. Navíc podle detektivů způsobili škodu velkého rozsahu, hrozí jim tak osm až patnáct let za mřížemi.