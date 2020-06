Za přepadení klenotnictví v Teplicích padly u soudu tresty od 6 do 11,5 roku vězení

Za loupež v teplickém klenotnictví v prosinci 2018 padly u Krajského soudu v Ústí nad Labem zatím nepravomocné tresty. Pět Litevců k nám podle rozsudku přijelo právě jenom kvůli loupeži. Jednali přitom v organizované skupině. Praha 22:31 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po odpykání vězení budou Litevci na 10 let vyhoštěni. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Stock Exchange

11,5 roku mají ve vězení strávit dva muži. Dominykas Pivoras je stíhaný jako uprchlý a právě on byl podle rozsudku strůjcem plánu přepadení. Už dříve byl navíc třikrát odsouzen. O případu jsme psali dříve zde.

Při minulém jednání u soudu padla informace, že tento muž je ve Velké Británii stíhaný za jinou loupež – britské úřady to ale podle soudce Jiřího Blažka vyvrátily s tím, že Pivoras tam byl stíhaný v roce 2013.

Druhý muž, který byl podle soudu pravou rukou vůdce, vinu odmítá. Dostal také 11,5 roku ve vězení. Měl auto, které při loupeži použili a také proto, že byl trestaný už devětkrát.

Další muž má strávit ve vězení 8 let – tento obžalovaný se sice přiznal, podle soudce ale jinak vyšetřovatelům nijak nepomohl.

Zbývají dva obžalovaní se soudem i policií spolupracovali. Za to mají tresty pod zákonnou sazbou, a to vy výši 6 let.

Po odpykání vězení budou Litevci na 10 let vyhoštěni. Všichni mají také uhradit část majetkové i nemajetkové újmy – jedna z prodavaček dosud trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Rozsudek není pravomocný – dva obžalovaní se ihned odvolali. Ostatní, včetně státní zástupkyně, si vzali lhůtu na rozmyšlenou.