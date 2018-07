‚Na dálku byl cítit zápach.‘ Policie nebyla u preparátora šelem poprvé. ‚Jen dělal svou práci,‘ hájí ho otec

Moc o něm nevěděli, ven nevycházel, jen z jeho pozemku byl na velkou dálku cítit nepříjemný zápach. Tak popisují obyvatelé malé vesnice blízko Doks 35letého preparátora, který měl podle policie objednávat tygry a pak jejich těla dále zpracovávat.

Už před dvěma lety u něj přitom podle sousedů zasahovala jednotka rychlého nasazení. Teď u něj detektivové kromě šelem objevili i zmražená těla dalších 20 chráněných zvířat. Je proto pravděpodobné, že vyšetřovatelé ještě rozšíří obvinění vazebně stíhaného preparátora.

„Má tam zahradu a muflony a i boudy, takže jsme věděli, že tam preparuje zvířata. Šel odtamtud smrad až sem. Třeba když jsme jeli okolo, tak tam měl i vycpaného psa venku na stole,“ popisuje reportérce Radiožurnálu obyvatel Zbyn svého souseda.

Pondělní zátah pro místní ale nebyl novinkou. „Ono to bylo už před dvěma lety, se samopaly tam stála jednotka rychlého nasazení,“ popisuje další obyvatel Zbyn. To potvrdil i otec preparátora Zdeněk Hrozínek.

Stavení je opuštěné, na dvoře se jenom potuluje pár slepic, je napůl rozestavěné. | Foto: Tereza Beránková | Zdroj: Český rozhlas

Jeho syn podle něj dělal jen svou práci, na kterou má oprávnění. Podle webových stránek, které má preparátor ze Zbyn na svém facebookovém profilu, se cena zpracování velkých kočkovitých šelem pohybuje zhruba mezi 10 a 50 tisíci. Na přání zákazníka údajně není problém preparovat téměř veškerá zvířata a zvěř.

„To je jeho povolání, to je jeho živnost. Tady to v podstatě může být na stěně, na stropě, to je úplně jedno,“ dodává Hrozínek.

Z pozemku preparátora šel na velkou dálku cítit nepříjemný zápach, vypráví sousedi. | Foto: Tereza Beránková | Zdroj: Český rozhlas

Podle starostky Doks Evy Burešové nebyly na 35letého preparátora hlášeny žádné stížnosti. „O žádných problémech a stížnostech nevím, máme tam velmi dobře fungující osadní výbor ve Zbynech, takže věřím, že by se mi něco doneslo,“ říká Burešová.

„V rámci veřejného pořádku jsme tam akorát řešili volné pobíhání psů u toho obviněného. Věděli jsme od holek z útulku, že nemá rád zvířata,“ doplňuje pro Radiožurnál tamní strážník Josef Oplt.

Podle starostky Doks Evy Burešové nebyly na pětatřicetiletého preparátora hlášeny žádné stížnosti. | Foto: Tereza Beránková | Zdroj: Český rozhlas

Jakou roli preparátor sehrál v kauze zabíjení tygrů, popsal už ve čtvrtek šéf vyšetřovatelů Celní správy Robert Šlachta: „Je to osoba, která objednávala tygry. V jeho místě trvalého bydliště docházelo k jeho zpracováním. A to jak k vyvrhnutí, stáhnutí kůže a potom naporcování a dál zpracování masa do výsledného produktu.“