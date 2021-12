Ceny Alfréda Zaroka nebo zpěvák Brno Mars. Poslechněte si nejlepší přeřeky roku 2021

Na Silvestra je ideální čas rekapitulovat i to, co se nám ve vysílání nepovedlo. Umění je z toho vybruslit – nejlépe tak, aby posluchač nic nepoznal. Jak se to na Radiožurnálu dařilo v letošním roce? Poslechněte si výběr z nejpovedenějších přeřeků našich moderátorů, redaktorů i reportérů, který pro vás už tradičně připravil Jiří Štefl.

