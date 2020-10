Komplikace při dostavbě D1 u Přerova. Soud zrušil verdikt o změně územního rozhodnutí

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, který v červnu potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic. Příprava této dopravní stavby se kvůli tomu zkomplikuje. Na twitteru to oznámil ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. Přerov 11:32 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstavba dálnice (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Stavba musí začít nejpozději na podzim 2021, kdy pro tento dopravní projekt končí výjimka z EIA.

Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi loni v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo ale v prosinci podáno devět odvolání. Krajský úřad v létě odvoláním nevyhověl a změnu potvrdil.

Proti změně územního rozhodnutí bylo následně podáno několik žalob, které neměly odkladný účinek, a proto příprava této důležité dopravní stavby mohla pokračovat.

„Krajský soud v Ostravě zrušil v úterý rozhodnutí krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 8. června, kterým byla potvrzena právní moc změny územního rozhodnutí na stavbu D1 136 Říkovice - Přerov, čímž vyhověl žalobě občanského sdružení Děti Země a zapsaného spolku Krajina Dluhonice,“ uvedl na twitteru Mátl.

@MatlRadek Krajský soud v Ostravě zrušil dnes Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje ze dne 8.6.2020, kterým byla potvrzena právní moc změny územního rozhodnutí na stavbu “D1 136 Říkovice - Přerov”, čímž vyhověl žalobě OS Děti Země a Krajina Dluhonice z.s. ☹️ 7 7

V září Mátl řekl, že případné zrušení územního rozhodnutí by „samozřejmě byla zásadní komplikace“. Podle aktuálního Mátlova komentáře na twitteru zatím nelze odhadnout další postup, protože vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ještě neprostudovalo písemný rozsudek.

Začne stavba v létě?

„Důležité pro další postup bude, jak a kdy se podaří vypořádat krajskému úřadu Olomouckého kraje s rozsudkem a opět rozhodnout o rozkladu proti vydané změně územního rozhodnutí,“ uvedl.

ŘSD už podalo žádost o stavební povolení na stavbu D1 z Přerova do Říkovic. Stavební řízení mělo být zahájeno na podzim. Server Zdopravy.cz upozornil, že řízení se přeruší do doby, než bude jasno o územním rozhodnutí. „Je to komplikace. Do doby odůvodnění rozsudku neumíme posoudit dopad na celou přípravu,“ řekl severu ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

ŘSD podle Mátla plánuje, že v listopadu vypíše výběrové řízení na zhotovitele D1 u Přerova, jehož jméno by mělo být známo příští rok v květnu či červnu. Pokud stavební povolení nabude právní moci, tak chce ŘSD stavbu úseku D1 u Přerova zahájit příští rok v létě.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever, ze kterého se podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám. Organizace Děti Země v odvolání požadovala posouzení varianty trasy dálnice D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu.

@MatlRadek Omlouvám se, ale nyní je předčasné bez znalosti detailů rozsudku KS v Ostravě hovořit o dalším postupu. Důležité pro další postup bude, jak a kdy se podaří vypořádat KÚ Olomouckého kraje s rozsudkem a opět rozhodnout o rozkladu proti vydané změně ÚR. 1