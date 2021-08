V Přerově vybuchla dodávka, někdo do ní umístil bombu. Nikdo nebyl zraněn, pachateli hrozí osm let

V pondělí večer v ulici Sušilova v Přerově vybuchla dodávka. Nikdo nebyl zraněn, nedošlo ani ke škodám na majetku v okolí. Přivolaní pyrotechnici podle přerovské policejní mluvčí Miluše Zajícové zjistili, že do auta někdo umístil nástražný výbušný systém. Jak v úterý informovala, policie případ vyšetřuje podezření z trestného činu obecného ohrožení, za který hrozí pachateli od tří do osmi let vězení.

