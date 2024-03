Přerované mají námitky k vysokorychlostní železnici. Obávají se hluku, požadují vybudování tunelu

Správa železnic navrhuje, že by trať měla vést v blízkosti tří přerovských místních částí města – Vinar, Čekyně a Předmostí. Jejich obyvatelé tvrdí, že provoz na trati negativně ovlivní kvalitu jejich života.

Obyvatelé tří přerovských místních částí požadují stavbu tunelu na připravované železniční vysokorychlostní trati .

„Stěhovali jsme se sem do klidu, je tu les a louka. A ta by právě měla být přetnutá železnicí, ačkoliv jsme v územním plánu našli, že tady má být tunel,“ namítá obyvatelka Vinar paní Veronika. Nejen podle ní, ale i podle samosprávy města by problém vyřešil železniční tunel.

Přerovská část Vinary leží uprostřed Moravské brány a už teď jsou z jedné strany obklopené železniční tratí a dálnicí.

Tunel, žádá město

Obyvatele přerovských místních částí teď podpořil i magistrát. Náměstek primátora Tomáš Navrátil (za ANO) poslal Správě železnic a ministru dopravy dopis, ve kterém požaduje stavbu zhruba tříkilometrového tunelu u Přerova.

„Chceme, aby tam byl tunel. A budeme se pro to snažit dělat, co je možné,“ zdůrazňuje.

„Rozhodně to bude o penězích, to jsme si vědomi. Ale to území je pro nás velmi cenné. Je to opravdu častá vycházková část města Přerova. Bydlí tam tisíce lidí a byla by škoda, kdyby se takto znehodnotila tato část krajiny,“ vysvětluje Navrátil.



Marek Pinkava, projektový manažer Správy železnic, chce technické řešení zhruba desetikilometrového úseku trati dokončit ještě letos.

„Námět Přerova vyhodnotíme. Zvážíme s projektantem, co se s tím dá dělat, jaký to má dopad do peněz a do dalších věcí. Paralelně s tím to musíme projednat i s ministerstvem dopravy,“ říká.



Vysokorychlostní trať z Prosenic do Olomouce navazuje na plánovaný úsek pojmenovaný Moravská brána. Společně mají propojit Ostravu s Olomoucí a snížit dobu cestování mezi městy ze současných 45 na 25 minut.

Správa železnic chce novou železniční síť začít stavět v roce 2026.