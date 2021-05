Ministerstvo nabouralo Zlínsku systém očkování. ‚Praktici sto vakcín nespotřebují,‘ říká koordinátor

Zlínský kraj se díky efektivnímu přerozdělování vakcín pyšní nejvyšší proočkovaností proti covidu-19 mezi praktickými lékaři. Funkční systém ale naboural přechod na centrální systém, který je pro místní komplikovanější. „Praktici sto kusů Moderny objednávat nebudou, nespotřebovali by ji,“ řekl pro iROZHLAS.cz zlínský koordinátor Lubomír Nečas. Kraj tak může přijít až o 1700 dávek. Ministr zdravotnictví tvrdí, že změna bude pro kraje výhodná. Původní zpráva Praha 5:00 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Zlínském kraji téměř čtvrtinu všech vakcín podali praktičtí lékaři. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Minulý týden nastala v přerozdělování vakcín pro praktické lékaře podstatná změna. Jejich rozvoz přestaly řešit kraje a zodpovědnost padla na centrální distribuční systém a na společnost Avenier, která vakcíny rozváží.

Cílem je podle šéfa asociace praktických lékařů Petra Šonky systém zjednodušit a zpřehlednit.

„Doktorovi vezete jeden týden 100 dávek a automaticky za dobu, ke které přičtete tři neděle, pošlete druhou dávku a víte, že to nemusíte řešit,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz šéf asociace praktických lékařů Petr Šonka, který měl být i členem dosud pozastavené rady pro očkování proti covidu-19 ministra zdravotnictví za ANO Petra Arenbergera.

To, co Šonka považuje za výhodu, se ale naopak ve Zlínském kraji setkalo s kritikou. Na východě Česka se rozhodli jít složitější cestou než jinde.

Vakcíny od firmy Moderna si podle krajského koordinátora pro očkování Jiřího Lučana nechá kraj dovézt do zlínské Nemocnice Tomáše Bati. Odtud je pak rozváží po menších dávkách přímo praktickým lékařům. Většinou je to pár desítek kusů, nicméně už se stalo, že si praktik řekl jen o dvě lahvičky.

Společně s Lubomírem Nečasem, místním koordinátorem praktických lékařů, se shodli, že to sice obnáší více práce, ale proočkovanost se díky tomu zvyšuje.

To ostatně dokládají i oficiální statistiky. Zlínský kraj kraluje mezi proočkovaností u praktických lékařů, kteří podali téměř čtvrtinu všech dávek. Pro představu: u ostatních krajů je to mezi osmi až patnácti procenty.

Praktici ztrácí zájem

Přechod na centrální systém jim tak nepřináší úlevu, ale naopak komplikace. Praktičtí lékaři přestali Modernu objednávat, protože nejsou schopní balíčky se sto dávkami vypotřebovat. A to zejména proto, že Moderna vydrží v lednici jenom 30 dnů. Vakcína se navíc dostane k menšímu množství praktiků, protože se nerozváží cíleně.

„Dnes už nejsou doktoři schopni je vyočkovat, takže vakcína by se musela částečně likvidovat,“ upozornil místní koordinátor praktických lékařů Lubomír Nečas. Dodal, že už teď v systému vidí, že o Modernu má zájem jen zlomek z 250 praktiků, kteří na Zlínsku očkují.

Podle Lučana tak kraj přijde až o 1700 dávek vakcíny Moderna, na kterou mají praktici nárok. Očkovat nicméně mohou ještě vakcínami AstraZeneca, Johnson & Johnson a nově také Pfizer/BioNTech.

Zlínský hejtman Radim Holiš z hnutí ANO se proto chce v úterý nebo ve středu obrátit na Asociaci krajů a také na ministra zdravotnictví Arenbergera a požádat je o výjimku.

„Nechtějí to řešit individuálně, ale mám informaci, že když dohoda s praktiky mezi premiérem a panem Šonkou vznikala, tak padlo, že by kraje, u kterých očkování pokračuje jinak, mohly mít výjimku. A o tu se chci poprat,“ popsal pro server iROZHLAS.cz. Dodal, že dohoda má zajistit přerozdělování vakcín praktikům, což jeho kraj plní i bez ní už několik měsíců.

Vadí mu ale i to, že kraje mají nárok na méně vakcín Moderna, než vláda slibovala. Původně se totiž premiér Andrej Babiš (ANO) se sdružením praktických lékařů dohodl na 50 tisících dávkách, nakonec jich ale tento týden dorazí jen 37 tisíc.

Ministr zdravotnictví Arenberger je přesvědčen, že půjde o změnu k lepšímu. „Požádali jsme je o to prostřednictvím centrálního řídícího týmu, protože do nového systému se zapojují všechny kraje,“ napsal serveru iROZHLAS.cz s tím, že rozvážení vakcín bude zadarmo a centrální řídící tým bude moct sledovat rychlost očkování.

Na doplňující dotazy, jaké konkrétní důsledky bude mít rozhodnutí ve Zlínském kraji, už nereagoval. Na zaslané otázky neodpověděl ani tiskový odbor ministerstva zdravotnictví.

Šéf asociace praktiků Šonka ale věří, že se situací ministerstvo zdravotnictví a Národní dispečink očkování ještě budou zabývat. „Nechci jim to tam bourat, když to funguje. Je to o nějaké dohodě,“ dodal.

‚Je to výjimka‘

V jiných krajích ale takový systém jako ve Zlínském kraji podle Šonky nefunguje. Regiony prý mají problém uhlídat rozvoz balíčků s menším počtem dávek. „Je to výjimka. Je jediný v republice, kde dlouhodobě spolupráce kraje a praktických doktorů je vynikající,“ popsal.

V minulých měsících podobně fungovali také v Jihočeském kraji, kde se jim díky podobně efektivnímu rozvozu vakcíny AstraZeneca povedlo rychleji naočkovat seniory starší 70 let. Zlínský kraj by tak podpořili.

„Kdyby to dělal kraj, tak to může být spravedlivější. Může zohlednit potřeby v jednotlivých lokalitách. Někde ale měli praktici pocit, že jim kraj nepřeje,“ popsal šéf Asociace krajů Martin Kuba z ODS.

To už dříve pro Radiožurnál zmínil například praktický lékař a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Bohumil Seifert. Sám ale připustil, že je to problém jen některých krajů.