Přerušení výkonu trestu. Aktéři v kauze strojírenského parku půjdou na svobodu, nemusí ani hradit pokutu

Nejvyšší soud přerušil odsouzeným v kauze buštěhradského Strojírenského vědeckotechnického parku výkon trestů. Předsedkyně to vysvětluje opatrností, protože musí prozkoumat řadu důkazů a zatím neví, jak o podaném dovolání rozhodne. „Výsledkem dovolacího řízení by mohlo být zrušení napadeného rozsudku. Tím by u obviněných odpadl důvod pro výkon uložených trestů i podklad pro zaplacení přiznané náhrady škody,“ vysvětluje své rozhodnutí. Původní zpráva Praha 6:00 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vězení, peněžité tresty a náhrady vzniklé škody. Takový verdikt si vyslechla na podzim 2023 dvojice podnikatelů, kteří společně vybudovali Strojírenský vědeckotechnický park v Buštěhradě. Podle soudu zneužili dotace a způsobili tak státu a Evropské unii škodu ve stovkách milionů korun.

Od problematické dotace k insolvenci. Buštěhradský vědeckotechnický park má stamilionové dluhy Číst článek

Sotva ale někdejší jednatel parku Jiří Mráček do vězení nastoupil, už míří zase na svobodu. Nejvyšší soud totiž v rámci dovolacího řízení, o kterém od konce letošního března rozhoduje, vydal usnesení, kterým výkon veškerých udělených trestů přerušil. A důvod? Opatrnost.

Soudkyně Blanka Roušalová ve svém usnesení vysvětlila, že v rámci dovolacího řízení bude třeba důkladně prostudovat rozsáhlý spis k případu a také argumenty, které odsouzení předložili. A to může trvat dlouhou dobu. Přitom ale není podle soudkyně v tuto chvíli jisté, že nedojde ke zrušení původních rozsudků. A to by mohlo vést k situaci, že by některý z odsouzených vykonával trest, který ve skutečnosti vykonávat neměl.

„Za této situace by výsledkem dovolacího řízení mohlo být zrušení napadeného rozsudku Vrchního soudu v Praze, případně též jemu předcházejícího rozsudku Městského soudu v Praze či jen jejich částí. Tím by u obviněných odpadl důvod pro výkon uložených trestů i podklad pro zaplacení přiznané náhrady škody,“ vysvětluje soudkyně.

SVT, Strojírenský vědeckotechnický park, Buštěhrad. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě proto „z opatrnosti rozhodla o odložení a přerušení výkonu rozhodnutí“. Zároveň však v usnesení, které je zveřejněno ve veřejné databázi Nejvyššího soudu, upozorňuje, že se tresty odkládají pouze do chvíle, než dovolací řízení skončí a rozhodne se o případném zrušení či potvrzení rozsudku.

O dovolání rozhodoval soud poprvé už loni v prosinci. V té době ale podle mluvčího Nejvyššího soudu Václava Vlčka ještě prvoinstanční soud nedoručil napadaný rozsudek všem odsouzeným. Proto dovolání vrátil a nařídil, aby bylo podáno znovu, až budou splněny všechny náležitosti. K tomu došlo na konci března. Po aktuálním usnesení tak soud prozkoumá celý spis a rozhodne o případu znovu.

Předražené vybavení

Vyšetřování případu se škodou 230 milionů korun probíhalo od roku 2016, kdy se věcí začali zabývat elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Zaměřili se na dotaci, kterou měli podnikatelé Jiří Mráček s Vladimírem Ludvíkem získat z evropských fondů na výstavbu a vybavení vědeckotechnického parku.

Vrchní soud snížil tresty aktérům v případu buštěhradského vědeckotechnického parku Číst článek

Mráček, někdejší jednatel parku, byl ústřední postavou celé kauzy. Společně s dalším odsouzeným, právníkem Vladimírem Ludvíkem, který působil v dodavatelské firmě, jež se podílela na výstavbě a vybavení parku, měli podle soudu záměrně jednotlivé položky předražovat. A následně si je nechávat proplácet formou evropských dotací.

Že se tím dopustili dotačního podvodu, poprvé konstatoval v roce 2022 Městský soud v Praze. Rok na to vinu obou obžalovaných potvrdil také odvolací senát pražského Vrchního soudu. Tresty ale aktérům dotační kauzy snížil – Mráčkovi vyměřil trest 6,5 roku vězení a peněžitý trest 12,5 milionu korun. Právníkovi a podnikateli Ludvíkovi snížil soud trest na 5 let vězení s peněžitým trestem 1,875 milionu korun. Oba mají také zákaz činnosti ve vedení firem a družstev.

Do toho musejí odsouzení společně nahradit také škodu 229 milionů korun včetně zákonného úroku z prodlení. Vědeckotechnický park, který je od roku 2021 v insolvenci, má zase zákaz přijímat deset let dotace a subvence. Věřitele by to podle dřívějších vyjádření insolvenční správkyně nemělo ovlivnit.