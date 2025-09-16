Přes 1200 stížností od ledna do září. Kladenští zastupitelé rozšířili vyhlášku o nočním klidu

Kladenští zastupitelé na úterním jednání rozšířili působení vyhlášky o nočním klidu. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Čs. armády. Provozovnám, jako jsou restaurace, bary a podobně, stanovuje konec provozní doby před víkendovými dny a svátky ve 24.00 a v ostatních dnech do 22.00.

Tanec, tancování, klub, diskotéka (ilustrační foto)

Kladenští zastupitelé rozšířili působení vyhlášky o nočním klidu (ilustrační foto)

V okolí podloubí si obyvatelé hlavně v pozdních večerních hodinách pravidelně stěžovali na hluk a další negativní chování lidí, kteří se v podloubí setkávají.

V Kladně začala stavba prvního českého nádraží v podobě dřevostavby. Otevře se příští rok na podzim

„V loňském roce zde městská policie evidovala 800 událostí, letos už jich máme přes 1200, a to je teprve září. Nejsem přívržencem obdobných omezení a těchto vyhlášek, ale v tomto případě jde o naprostou nezbytnost,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Vyhláška začne platit 3. října a týká se území vymezeného nárožími ulic Čs. armády – Vančurova, Vančurova – Průchova, Průchova – Štechova a propojovacího chodníku mezi ulicemi Štechova a Čs. armády.

Už dříve začala vyhláška platit například pro lokality u náměstí Jana Masaryka, v okolí Unhošťské ulice, na třídě T. G. Masaryka a v několika dalších.

