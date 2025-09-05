Přes 80 balónů na Hradecku překonalo český rekord. Fiesta musí na víkend měnit program kvůli počasí
Velká balonová Fiesta v Hradci Králové musí kvůli změně počasí upravit nejenom páteční, ale také asi sobotní program. Pro bezpečné lety je totiž potřeba suché počasí se slabým větrem, které slibovala dlouhodobá předpověď. Jenomže ta aktuální už ohlašuje postupné zesilování větru a také dešťové přeháňky. Už ve středu přitom vzlétlo rekordních 81 balónů.
Původní program počítal s tím, že balóny vzlétnou nad Hradec Králové vždy dvakrát denně, to se ale muselo změnit. Páteční ranní a zároveň první soutěžní let v rámci fiesty nadále zůstává. Posádky se budou snažit co nejpřesněji přeletět nad hradeckou dominantou, Bílou věží, což je technicky velmi náročný manévr, zjistil Český rozhlas Hradec Králové.
00:00 / 00:00
Velká balonová Fiesta v Hradci Králové musí měnit program. Páteční ranní a zároveň první soutěžní let v rámci fiesty ale zůstává
Místa startu si balónáři vybírají podle směru větru. Balony tak startovaly třeba z parku nebo z podobných volných prostranství přímo ve městě. Takzvané velké balonové odpoledne se ale muselo přesunout na sobotu, původně plánované sobotní ranní lety pořadatelé přesunuli na neděli ráno.
Už ve středu se podařilo do vzduchu dostat najednou 81 balonů, a to je nový český rekord. Balóny letěly v okolí Nového Města nad Metují, České Skalice a Ratibořic. Zhruba třetina posádek přijela ze zahraničí.
„Máme složení asi 25 nebo 30 zahraničních účastníků. Největší skupina je z Maďarska, dále Rumuni, Chorvati, Litevci, Němci, Rakušané a Nizozemci,“ říká spolupořadatel akce Jiří Hembal.
Už dlouho dopředu mohli lidé na poště v Hradci Králové odevzdávat dopisy nebo pohlednice, které přepravuje speciální balonová pošta. Jedná se o pohledy s motivem letošního hradeckého osmistého výročí. Ty si mohli lidé zdarma vyzvednout v hradeckém infocentru a do 2. září je pak museli odevzdat na hlavní poště v Zammerhofově ulici.