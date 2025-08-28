Přes Česko přejde studená fronta. Poslední víkend prázdnin meteorologové čekají déšť i bouřky
Ve čtvrtek a v pátek přes Česko přejde studená fronta, která přinese déšť. Za ní se mírně ochladí. V sobotu by se tak denní teploty měly držet do 24 stupňů Celsia a postupně se bude opět oteplovat. Na pondělní první školní den mohou teploty vystoupat až ke 30 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ČHMÚ na síti X ve čtvrtek napsal, že studená fronta už na západ Čech přinesla velkou oblačnost. „Odpoledne a večer bude mraků přibývat a postupně se od západu objeví déšť nebo přeháňky, a to především v Čechách a ojediněle se vyskytnou i bouřky,“ uvedl ve čtvrtek ČHMÚ.
Čtvrteční teploty vystoupají někde až k 33 stupňům, meteorologové proto na čtvrtek vydali výstrahu před vysokými teplotami a rizikem vzniku požárů. Na západě bude kolem 27 stupňů.
V pátek budou zpočátku doznívat přeháňky. V noci teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na východě bude kolem 20 stupňů. Přes den teploměr ukáže 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 29 stupňů.
Podobné počasí bude i v sobotu. Obloha bude oblačná až zatažená, občas zaprší. Od západu se bude vyjasňovat. Noční teploty budou stejné jako v pátek, jen na jihozápadě může být chladněji. Před den bude do 24 stupňů, na jihu Moravy může být asi o dva stupně tepleji.
V neděli bude jasno nebo polojasno a začne se oteplovat. Denní teploty mohou vystoupat na 23 až 28 stupňů. Převážně jasné a teplé počasí pak bude i na pondělní první školní den, kdy meteorologové očekávají přes den 26 až 30 stupňů, na západě kolem 24 stupňů.