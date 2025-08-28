Přes Česko přejde studená fronta. Poslední víkend prázdnin meteorologové čekají déšť i bouřky

Ve čtvrtek a v pátek přes Česko přejde studená fronta, která přinese déšť. Za ní se mírně ochladí. V sobotu by se tak denní teploty měly držet do 24 stupňů Celsia a postupně se bude opět oteplovat. Na pondělní první školní den mohou teploty vystoupat až ke 30 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Předpověď počasí Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Deštivé počasí v Praze

Ve čtvrtek a v pátek přes Česko přejde studená fronta, která přinese déšť (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

ČHMÚ na síti X ve čtvrtek napsal, že studená fronta už na západ Čech přinesla velkou oblačnost. „Odpoledne a večer bude mraků přibývat a postupně se od západu objeví déšť nebo přeháňky, a to především v Čechách a ojediněle se vyskytnou i bouřky,“ uvedl ve čtvrtek ČHMÚ.

Čtvrteční teploty vystoupají někde až k 33 stupňům, meteorologové proto na čtvrtek vydali výstrahu před vysokými teplotami a rizikem vzniku požárů. Na západě bude kolem 27 stupňů.

V pátek budou zpočátku doznívat přeháňky. V noci teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na východě bude kolem 20 stupňů. Přes den teploměr ukáže 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 29 stupňů.

Podobné počasí bude i v sobotu. Obloha bude oblačná až zatažená, občas zaprší. Od západu se bude vyjasňovat. Noční teploty budou stejné jako v pátek, jen na jihozápadě může být chladněji. Před den bude do 24 stupňů, na jihu Moravy může být asi o dva stupně tepleji.

V neděli bude jasno nebo polojasno a začne se oteplovat. Denní teploty mohou vystoupat na 23 až 28 stupňů. Převážně jasné a teplé počasí pak bude i na pondělní první školní den, kdy meteorologové očekávají přes den 26 až 30 stupňů, na západě kolem 24 stupňů.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme