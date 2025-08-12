Přes Česko se přežene vlna veder, teploty dosáhnou až 37 stupňů, varují meteorologové
Teploty ve středu přesáhnou na většině území České republiky 31 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek vystoupají přes 34 stupňů a v nížinách se mohou výjimečně dostat až k 37 stupňům Celsia. V sobotu se začne od západu po příchodu studené fronty ochlazovat a vedra vydrží už jen na jižní a střední Moravě. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.
Od středy bude do střední Evropy zesilovat příliv teplého vzduchu od jihu až jihozápadu. „Do soboty 16. srpna nás čeká vlna veder s vysokými a velmi vysokými teplotami. Ve středu teploty ve většině nižších a středních poloh v odpoledních hodinách překročí 31 stupňů. Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. srpna čekáme zejména odpoledne teploty přes 31 stupňů, ve větší části Čech a moravských a slezských nížin teploty překročí 34 stupňů,“ uvedli meteorologové.
V sobotu se horka zmírní. Teploty se budou pohybovat kolem tropické třicítky nebo pod ní, na jihovýchodě republiky ale mohou vystoupat ještě k 33 stupňům Celsia, ukazuje aktuální předpověď počasí. Od neděle do úterý by se maxima měla dostat na 24 až 29 stupňů. První větší přeháňky a bouřky dorazí v pátek, v sobotu budou častější.
Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli pít hlavně neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálními vodami. Odborníci doporučují omezit tělesnou zátěž a pobyt venku v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Zvýšenou pozornost by lidé měli v tropickém počasí věnovat i starším či nemocným. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou poškodit také kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.