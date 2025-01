Přes dva útoky denně. Úřady práce posilují ochranu zaměstnanců, cvičí s policií a shání ostrahu

Za rok 2024 meziročně opět narostl počet verbálních a fyzických útoků na pracovníky a pracovnice úřadu práce. Nejvíce jich bylo v říjnu, napříč republikou 93, za celý rok pak 832. Vyplývá to ze statistik postavených na hlášeních zaměstnanců. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál, že to vysvětluje vyšší mírou agresivity, kterou vidí i na sociálních sítích. Pobočky úřadů zvyšují zabezpečení. Původní zpráva Praha 5:00 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad práce, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pracovnice úřadu práce procházela po chodbě, kde v té době seděla klientka, která chtěla po pracovnici vydání podacích znaků ke složence s dávkou hmotné nouze. Když jí pracovnice sdělila, že nyní jí podací znaky nepředá, plivla jí do obličeje. Než se pracovnice stihla otočit a říci jí, co si to dovoluje, tak ji klientka chytla za vlasy a opakovaně jí udeřila hlavou o zeď.“

Tak zněl popis případu z loňského podzimu, o kterém úřad práce informoval už v listopadu.

Do celkových statistik se počítají i takto extrémní případy a slovní útoky a výhrůžky. Za loňský rok jich oproti roku 2023 o několik desítek přibylo a ministerstvo práce a sociálních věcí nyní vedle digitalizace uvádí jako důvod k zavírání některých poboček právě i bezpečnost zaměstnanců.

Nové systémy a ostraha

Bezpečnostní ředitel úřadu práce Petr Šlechta serveru iROZHLAS.cz sdělil, že je v „úzkém kontaktu“ s Policií ČR a kromě školení pracovníků, jež probíhají už od září, instalují tlačítka tísně pro zaměstnance a bezpečnostní přepážky. Do konce jara se také na prvních pracovištích objeví nové objednací a vyvolávací systémy.

„V současné době je také vyhlášená veřejná zakázka na zajištění bezpečnostní agentury, která bude mít na starosti ostrahu objektů,“ uvedl bezpečnostní šéf Šlechta.

„Řešili jsme i téma, jestli u některých agend a klientů, u kterých víme, že komunikace není vůbec jednoduchá, mít třeba anonymní jednání,“ popsal ministr práce Jurečka. „Ten úředník by byl chráněný zrcadlovou přepážkou. Protože v dnešní době si člověk přes sociální sítě může najít, kde (úředník či úřednice) bydlí, útočit na jejich rodinu, jejich děti. A to je naprosto nepřípustné,“ vysvětlil.

U některých klientů pracovníci úřadu už dopředu vědí, že jsou rizikoví. Takové by podle plánů úřadu měli posílat rovnou k přepážkám s neprůstřelným sklem. U nových objednacích a vyvolávacích systémů se rovněž lidé budou muset identifikovat občanským průkazem. Úřad si od systému slibuje, že lidé, kteří nezůstávají v anonymitě, se budou chovat méně agresivně.

Nejen úřady práce

Úřad práce má v zemi 369 pracovišť a asi padesát jich plánuje zavřít. Příčinou je snazší komunikace s úřady na dálku díky digitalizaci, ale právě i vyšší počet útoků na pracovníky. Pobočku by měli podle ředitele Úřadu práce ČR Daniela Krištofa mít lidé nadále v dosahu 45 minut jízdy veřejnou dopravou nebo 20 minut jízdy autem.

Agresivní projevy lidí vůči pracovníkům veřejných institucí se nicméně podle ministra Jurečky netýkají jen pracovníků úřadů práce.

„Musíme se bavit obecně za veřejný sektor, třeba útoky ve školství, bavit se o tom, co můžeme zpřísnit. Protože někdy ty (incidenty) končí jen přestupkovým řízením, které často ani nemá vymahatelnost, ten dotyčný je třeba v exekuci,“ podotkl Jurečka.