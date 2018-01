Přes slovní útoky ke vzájemné podpoře. Podívejte se, jak o sobě mluvili Babiš a Zeman v průběhu let

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v prezidentské volbě podpoří Miloše Zemana. „Budu ho volit hlavně proto, že ho považuji za jednu z nejvýraznějších osobností od revoluce,“ řekl ve čtvrtek. Před pěti lety přitom premiér o Zemanovi hovořil jinak. „Je to kandidát, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego,“ uvedl například na jeho adresu v roce 2013. Praha 18:02 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Miloš Zeman | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Listopad 2011: Babiš je nevěrohodný politik

Miloš Zeman na podzim roku 2011 komentoval Babišův vstup do politiky. Tehdy o něm prohlásil, že je nevěrohodný, a v souvislosti s jeho osobu zmínil i „jistá další podezření“, která se podle něj „časem prošetří“. O šéfovi hnutí ANO tehdy hovořil v souvislosti s privatizací Unipetrolu, o které se rozhodovalo za Zemanovy vlády.

Leden 2013: Nejhorší volba. Zeman by si jen léčil ego

Kritikou ale nešetřil ani Andrej Babiš. Před prezidentskou volbou v roce 2013 veřejně podpořil Zemanova protikandidáta v boji o Hrad Karla Schwarzenberga s tím, že by na rozdíl od Miloše Zemana vyvedl zemi z "blbé nálady". Kromě toho varoval, že je Zeman kandidátem, který by "dál rozděloval společnost" a na Hradě by si "pouze léčil ego."

Prezident nemá vyvést zemi z krize, ale z blbé nálady, kterou lidi mají ze současných politiků. Proto budu volit Schwarzenberga. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 21. ledna 2013

„Nepodpořím nikoho, kdo má něco společného s érou Václava Klause, opoziční smlouvou a se systémem korupce politických stran, který zde Klaus se Zemanem úspěšně vybudovali. Miloš Zeman, jehož průzkumové agentury považují za jednoho z hlavních favoritů, je pro mě pokračovatelem Klausovy éry. Je to kandidát, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost," řekl před prezidentskou volbou v lednu 2013 Andrej Babiš o Miloši Zemanovi v rozhovoru pro server Česká pozice.

2014: Nechme to na soudu

V roce 2014 se však povaha vzájených výroků Andreje Babiše a Miloše Zemana začínala měnit. „O tom, že je podezřelý ze spolupráce s StB, jeho voliči věděli dávno před volbami a není to žádná nová informace. Nechme to na soudu - vy ani já nejsme soudci. To, co jsem zatím četl v různých monitorech, svědčí o tom, že jako pracovník zahraničního obchodu byl dotazován, zda jeho nadřízený není korumpován nebo neposkytuje peníze formou úplatků nebo videorekordéru a tak dále. Tohle by mně nevadilo," řekl například Miloš Zeman o Babišovi ke kauze jeho spolupráce s StB pro server Aktuálně.cz.

2015: Nebojí se, vážím si jeho upřímnosti

Andrej Babiš následně Zemana oceňoval například za jeho postoje k uprchlické krizi. „Myslím si, že dokázal překonat pokles popularity a dnes má většinovou podporu ve společnosti, která mu důvěřuje, což je dostatečné vysvědčení pro jeho uplynulé tři roky ve funkci. Cením si na něm jeho upřímnosti ve vztahu k uprchlické krizi. Nebojí se říkat věci, na které některá česká média a politici reagují s opovržením a označují je za xenofobní. Přitom on hájí pouze zájmy české veřejnosti, která se bojí agrese a problémů, které mohou s uprchlickou krizí přijít i k nám," řekl tehdy Babiš pro Parlamentní listy.

2018: Zeman bojuje za naše národní zájmy

Navzdory výrokům z minulosti nyní šéf hnutí ANO Miloše Zemana jediný den před začátkem prezidentských voleb podpořil. „Budu ho volit hlavně proto, že ho považuji za jednu z nejvýraznějších osobností od revoluce, za silnou osobnost, která polarizuje společnost, ale hlavně za člověka, který nekrade, za kterým jsou výsledky, drží slovo, jezdí mezi lidi do regionů. A na rozdíl od jiných politiků nežije z politiky, ale žije pro politiku,“ řekl Babiš na tiskové konferenci.

„Je to člověk, který bojuje za naše národní zájmy, nebojí se jasně říct svůj názor na Brusel, na kvóty. Je hrdý na svoji zemi a dělá pro ni maximum,“ doplnil.