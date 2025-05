Přes týden Česko čeká déšť a chlad. Končí ale noční mrazy, o víkendu se vyjasní a oteplí na 25 stupňů

Až do pátku se nejvyšší odpolední teploty v Česku dostanou přes 20 stupňů Celsia jen výjimečně, a to převážně na jihovýchodě Moravy. V noci už nehrozí přízemní mrazy. Obloha zůstane většinou zatažená, bude často pršet, ojediněle se objeví i bouřky. Teprve o víkendu, na přelomu května a června, se oteplí postupně až na 25 stupňů, srážky ustanou a ukáže se slunce. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 8:32 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nejbližších dnech na většině území zaprší, tvrdí meteorologové (Ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na většině území pršelo už v neděli a v pondělí v noci, přeháňky a výjimečně bouřky očekávají meteorologové také během zbytku pondělí. Odpolední teploty během dne pak vystoupí na 17 až 22 stupňů.

Skrz jižní Čechy se prohnalo tornádo. Zanechalo za sebou vyvrácené a polámané stromy Číst článek

„V nejbližších dnech se bude udržovat oblačné počasí a na většině území zaprší. Úhrny srážek by se do soboty měly pohybovat od pěti do 25 milimetrů, a tak alespoň zčásti zlepší půdní deficit vlhkosti,“ uvedli meteorologové na síti X.

Období s četnými přízemními mrazíky vystřídají v tomto týdnu teplejší rána. Nejnižší teploty se mají pohybovat kolem deseti stupňů Celsia, jen při jasné obloze mohou někde klesnout k pěti stupňům. Denní teploty se do pátku udrží kolem 20 stupňů.

„O víkendu se dočkáme převážně slunečného počasí a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. Ranní teploty zůstanou kolem deseti stupňů, přes den se mírně oteplí,“ dodal ČHMÚ. V neděli, první červnový den a také první den meteorologického léta, mohou teploty vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia.