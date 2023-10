V ostravské nemocnici víc než půlka lékařů odmítá přesčasy. ‚Řešíme prosinec i leden,‘ říká náměstkyně

Městská nemocnice v Ostravě zaměstnává zhruba 250 lékařů, z toho ale 136 vypovědělo ke konci roku další přesčasovou práci. „Psali jsme ministrovi dopis, že pokud se něco nestane, může to mít dopad na péči v prosinci,“ popisuje náměstkyně pro personální věci a správu Kateřina Kyselá v ostravském pořadu K věci. „A potom se uvidí, co bude v novém roce, protože pak začíná zase nový limit přesčasové práce.“ Ostrava 12:05 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měření tlaku (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Městská nemocnice Ostrava funguje už 175 let, je největší nefakultní nemocnicí v Česku. Kolik dnes lidí zaměstnává?

Na úvazky přepočteno máme zhruba dva tisíce zaměstnanců, to je přes dva tisíce lidí. Z toho jsou nejpočetnější skupinou zdravotničtí pracovníci, tedy lékaři a nelékařští pracovníci jako sestřičky, ošetřovatelé a sanitáři.

Lékařských úvazků máme zhruba 250. Nelékařských pracovníků máme 1270. Také máme na 200 dělnických pozic a necelých 170 administrativních pracovníků.

Máte dva tisíce pracovníků a stejně to nestačí. Pořád máte velké množství neobsazených pozic, hledáte šest desítek lidí. Jak těžké je naplnit tyto kapacity? V Ostravě jsou tři velké nemocnice, v bezprostřední blízkosti jsou i další velké krajské nemocnice.

Je to složité. Myslím, že dnes je to těžké pro každý management a každého personalistu, primáře i vrchní sestru, protože i ti se podílí na náboru. Vliv na to má prostředí, které v Ostravě je. Tím se všechno zesiluje.

Problém je, že dlouhodobě cítíme, že přestože investujeme spoustu času i finančních prostředků do náborových kampaní, do účastí na akcích fakult olomoucké, ostravské i královéhradecké univerzity, tak i když jsme úspěšní, tak jen v jednotkách případů.

A to samozřejmě nevykryje tu skutečnou potřebu, kterou máme a kterou bychom potřebovali nasytit proto, abychom mohli plnohodnotně poskytovat péči. Třeba tak, jak to bylo možné ještě před deseti lety, kdy v Česku ještě obecně nebyl nedostatek zdravotnického personálu.

Je možné, že kvůli tomu nějaké oddělení více strádá? Nebo může být v nemocnici někde omezovaná péče právě proto, že máte problém personálně vykrýt jednotlivá pracoviště?

Myslím, že v současné době nehrozí, že bychom museli omezovat péči kvůli nedostatku personálu. Samozřejmě snažíme se třeba v nelékařských pozicích, což jsou sestry, přemisťovat zaměstnance a nabízet jim v případě, že cítí vyhoření nebo jsou na některém pracovišti unavení, i jiné pracoviště. Tímto se jim snažíme pomoci. A samozřejmě tím i nám.



Díky tomu, že se teď nemocnice výrazně rekonstruuje a staví se spousta budov, tak často dochází k omezení provozu spíš z provozních důvodů. Tedy že třeba nejsme schopní mít otevřené všechny interny. Ale myslím, že si můžu dovolit říct, že vyloženě z důvodu nedostatku provoz omezovat nemusíme.

Je to ale samozřejmě otázkou času, jak se nám dál bude dařit v náboru a v udržení současného personálu. A jak budeme konkurenceschopní oproti jiným nemocnicím a poskytovatelům péče.

136 lékařů bez přesčasů

Mluví se o přesčasových hodinách lékařů. Jaká je situace ve vaší fakultní nemocnici? Jaké jsou možnosti vašich lékařů sloužit přesčasy, kolik potřebujete přesčasových hodin, aby zabezpečili péči?

Z 250 lékařů, kteří jsou dnes v pracovním poměru, tak nám 136 lékařů dalo výpověď z přesčasové práce s účinností od prosince. To je výrazná část. A je to naprosto zásadní pro to, abychom byli schopni nabízet pacientům péči v celé šíři, na kterou jsou u nás zvyklí.

Řešíme to od prvního dne, kdy jsme se dozvěděli, že prošla novela zákoníku práce. Zejména paragraf 93a je podle mě nešťastný, nesystémový a nepochopitelný.

Okamžitě jsme jednali se zástupci lékařů, s předsedy odborového klubu z České lékařské komory. Diskutovali jsme možnosti, které mohou nastat a které nepochybně nastanou, pokud ministerstvo nezaujme nějaké jednoznačné stanovisko, které lékaře uspokojí a díky tomu stáhnou své výpovědi.

Jsme zvědaví, jak se k tomu ministr postaví. I my za management jsme psali dopis, že situace je opravdu komplikovaná, a pokud se něco nestane, tak to může mít dopad na poskytovanou péči v prosinci. A potom se uvidí, jak to bude v novém roce. Protože od nového roku začíná zase nový limit přesčasové práce.

Takže je potřeba vyřešit prosinec, a potom se hned musíme zaměřit na to, jak se k situaci postavíme od ledna. Protože limity přesčasové práce, které byly doposud platné, zvládnou lékaři odpracovat během tři čtvrtě roku. Je to složité pro všechny.

Je nějaká možnost, že by vám vypomáhali lékaři a zdravotníci ze zahraničí?

Zaměstnáváme několik lékařů ze Slovenska. Ale není to výrazný počet. Situace na Slovensku se v posledních dvou třech letech stabilizovala, lékaři byli spokojení, co se týče financí. A tím se odliv ze Slovenska a příliv do Česka oddálil nebo zastavil. Se slovenskými lékaři není možné zásadně počítat. Podobně jako v ostatních zemích platí, že zaměstnávání cizinců ten problém neřeší.

