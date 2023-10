Výpovědi přesčasů lékařů omezují plánování operací, už varujeme pacienty, říká šéf asociace nemocnic

Schůzka lékařů s ministry Válkem a Jurečkou a slib politiků, že k prvnímu lednu vrátí limit pro přesčasy na 416 hodin ročně, zřejmě neodvrátí prosincový protest tisíců lékařů. Předseda sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda po setkání s ministry řekl, že je málo pravděpodobné, že by lékaři odvolali výpovědi přesčasů. „Na některé nemocnice to může mít velký dopad,“ říká předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš. Praha 20:09 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít operace, nemocnice Bulovka, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čekáte, že se protest podaří odvrátit, nebo počítáte s tím, že tisíce lékařů přestanou za měsíc a deset dní sloužit přesčasy?

Myslím si, že je to stále padesát na padesát. Stále je spousta času jednat. Na druhou stranu, ne všechny požadavky jsou reálné a není možné je splnit v tak krátké době tak, jak si mladí lékaři představují. V tuhle chvíli je návrat zákoníku práce do původní podoby logická a reálná věc, která se dá stihnout. Dále je důležité změnit a nějak zjednodušit systém vzdělávání. To ale není možné splnit během jednoho nebo dvou měsíců.

Jan Přáda, šéf Sekce mladých lékařů České lékařské komory, řekl, že pokud opravdu šest tisíc lékařů přestane sloužit přesčasy, tak nemocnice budou muset utlumit veškerá plánovaná vyšetření, úkony a pojede se pouze v akutním režimu. Opravdu by to mělo tak zásadní dopady?

V některých zařízeních určitě ano. Jestli se někde připojí více nebo méně lékařů, je individuální, například u mě v Prachaticích nemám žádnou výpověď. Vím ale, že v některých fakultních nemocnicích je výpověď u většiny lékařů na ARU, což samozřejmě dělá velké problémy hlavně s plánováním operací a akutní péče.

A v okamžiku, kdy vám přestanou sloužit anesteziologové, tak musíte přeplánovat celý operační program a utlumit operativu. To pak prodlužuje čekací doby a působí potíže.

Myslím si, že to bude v každé nemocnici individuální. Bude záležet i na tom, jak se podaří managementu nemocnice domluvit s lékaři, protože si myslím, že ne všude chtějí lékaři ohrozit chod nemocnice. Mnohdy mají výpovědi podobu sympatizace s požadavky a s tím, že mladí lékaři chtějí nějakou změnu.

Když se bavíte s kolegy v Asociaci českých a moravských nemoc, reagují některé nemocnice už tak, že by přesouvaly nebo neobjednávaly operace na prosinec?

Někteří jsou obezřetnější, spíše pacientům říkají něco jako: „Máte sice naplánovanou operaci na desátého prosince, ale je možné, že se něco stane, a bude se to muset přeložit.“ Zatím se tedy komunikuje touto „opatrnostní“ cestou. Pokud vývoj půjde tak, že nebude domluva a zájem zajistit péči v běžném rozsahu, tak to na některé nemocnice může mít velký dopad.

V některých velkých fakultních pražských nemocnicích může být dopad ještě větší než v těch malých. Tam jsou totiž mladí lékaři militantnější.