Dohoda premiéra s lékaři vzbuzuje otázky. Není jasné, odkud miliardy vezme, zní z asociace nemocnic

Nespokojení lékaři se ve čtvrtek dohodli s premiérem Petrem Fialou z ODS na zvýšení peněz na jejich odměňování. Až bude dohoda podepsaná, protesty podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády odvolají. „Dohoda vzbuzuje spíš více otázek než odpovědí,“ upozorňuje v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel kolínské nemocnice a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Chudomel. „Může to být ještě jablkem sváru,“ varuje. Rozhovor Praha 9:54 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak to bude nyní vypadat s péčí v nemocnicích? (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdá se, že lékaři nakonec budou ochotni přesčasy sloužit dál. Služby na prosinec jsou ale přece jenom už rozepsané. Jak rychle se budou moct nemocnice vrátit k běžnému provozu?

Pokud ta situace skutečně nastane, tak si myslím, že bude v zájmu všech, abychom na normální režim zase přešli. Já v tom osobně žádný problém nevidím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s šéfem kolínské nemocnice a místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic Petrem Chudomelem

Jak to vypadá u vás v Kolíně? Co jste museli omezit a kdy se situace změní?

U nás podalo výpověď z dohody o přesčasové práci 67 lékařů. Ve čtvrtek ji asi osm lékařů stáhlo, takže byli zase ochotní léčit. Ale bylo to ráno, bez souvislosti s tou dosaženou dohodou. Ale zůstali samozřejmě sympatizanty dohody, jenom nechtěli poškozovat nemocnici.

Má to vliv na některé obory více, na některé méně. A některé obory mají větší vliv na provoz nemocnice a některé méně.

Dám příklad, třeba anesteziologové. Jestliže vám anesteziologové vypoví souhlas s přesčasovou prací, tak se omezí počet operačních stolů, a potom tím trpí operační obory. Nezávisle na tom, kolik lékařů na operačním oboru výpověď podalo. Na některých odděleních je to většina lékařů a na některých odděleních nikdo, na některých třeba tři čtyři nebo pět lékařů.

A máte nějaké konkrétní informace o tom, jak na tu dohodu mezi premiérem s lékaři reagovaly další nemocnice?

Nemám, je to příliš krátká doba. Ale víme, že lékaři zatím čekají na záruky, které budou považovat za natolik průkazné, aby přistoupili k tomu, že souhlas s přesčasovou prací zase vezmou zpátky.

Lidé můžou jít do nemocnic, kde neprotestují. Péče se úplně obnoví až v lednu, říká šéf svazu pacientů Číst článek

Takže slovo premiéra nestačilo. Chtějí to mít podepsané.

Já se jim tak trochu nedivím, protože dohoda, která proběhla ve čtvrtek, vzbuzuje spíš více otázek než odpovědí, protože není jasný zdroj peněz, o kterých se bavíme, a to se bavíme o třech miliardách nad rámec úhradové vyhlášky.

Neřeší vůbec způsob, jak se peníze dostanou k jednotlivým poskytovatelům, algoritmus, podle kterého budou rozděleny. A my jako asociace budeme prosazovat, aby peníze byly nad rámec úhradové vyhlášky, aby směřovaly na úvazky jednotlivých zaměstnanců.

To znamená, aby bylo jasné, že lékař L1 má dostat v absolutní částce nominálně tolik a tolik, sestřička tolik a tolik, uklízečka tolik a tolik. Protože toto může být ještě jablkem sváru.