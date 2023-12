V nemocnicích platí výpovědi dobrovolné přesčasové práce. Jak moc to omezí provoz, není jasné

Median: Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo ANO se 35 procenty. SPD posiluje, proti září předstihlo Piráty

Hnutí ANO si proti září o procentní bod polepšilo, druhá by skončila ODS s 13,5 procent, třetí SPD s 10,5 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, STAN a TOP 09.