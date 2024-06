Přespolní a dvouleté nechceme. Pro pětinu dětí se nenašlo v pardubických školkách místo

Zklamaných rodičů letos není málo v Pardubicích. Podle informací magistrátu odmítly školky přibližně 230 dětí, zhruba každé páté. Nesplnily totiž podmínky, buď měly příliš nízký věk, to znamená, že jim letos ještě nejsou tři roky. Nebo mají trvalé bydliště mimo Pardubice. V okolních obcích je velký problém nějaké volné místo sehnat, v některých obcích třeba ani žádné školky nejsou. Pardubice 18:18 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mateřská škola v Malšicích na Táborsku | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli přeplněným zařízením není možné v Pardubicích uspokojit všechny zájemce o místo v mateřské škole. Město coby zřizovatel navíc kritéria nastavil tak, aby u zápisu odfiltroval hlavně přespolní děti a z části také ty dvouleté. Školky tak nepřijaly na 230 dětí, tedy asi pětinu zájemců.

„Letošní kritéria byla zpřísněna. U rodičů a dětí, kteří měli od ledna letošního roku převedený trvalý pobyt do Pardubic, jsme chtěli doložit účelovost toho trvalého pobytu ještě vedle toho skutečného. A tady se nám to osvědčilo,“ potvrdil náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Podle náměstka Rychteckého chtěla radnice dostát závazku, že do školek přednostně nabere hlavně děti tříleté a starší a ve městě skutečně a trvale bydlící. To se podle něj až na několik výjimek letos i povedlo.

Problém ale obcím v okolí zůstává. Třeba v nedalekých Jezbořicích ho podle starosty Josefa Šlégra (nez.) řeší často zoufalí rodiče tak, že dětem před zápisy přehlašují trvalé bydliště – buď do Pardubic, nebo do stejně vzdáleného Heřmanova Městce, aby nějaké místo dostali a mohli chodit do práce.

Smůlu pak ovšem mají rodiny, které u zápisu uvádějí skutečné bydliště přespolního dítěte. Často jim nezbývá, než si místo školky najít dětskou skupinu, ale zároveň pak platit i násobně vyšší školné.

Pardubická radnice o problému ví, nezastírá, že málo volných míst ve školkách působí rodičům potíže. Letos proto spustí výstavbu nových kapacit, v příštím kalendářním roce by tak mělo být k dispozici nových 125 míst. Z toho 100 bude při MŠ Teplého na Dukle a 25 pak při MŠ v Dražkovicích.