Přestavba Velkého náměstí v historickém centru Hradce Králové bude stát zhruba 615 milionů korun

Obnovu náměstí, které lidé aktuálně využívají hlavně jako parkoviště, chystá město od roku 2007. Tehdy radnice odhadovala, že by oprava v nejlevnější variantě mohla stát 80 milionů korun.

Zastupitelé města na svém jednání vyčlenili z rozpočtové rezervy na pořízení projektové dokumentace přestavby náměstí 20,5 milionu korun. Město je přidá k 9,5 milionu korun, které již na projektovou dokumentaci připravených má. Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za odhadovaných 30 milionů korun hodlá radnice vypsat v únoru.

Opoziční zastupitelé poukazovali na to, že město nemá jistotu, že majitelé sousedních nemovitostí budou s přestavbou souhlasit. Projekt by se podle opozice měl dělat až v momentě, kdy město bude vědět, že nenarazí jako v minulosti na silný odpor. Jinak by mohlo jít o zmařenou investici do projektu.

Radnice odhaduje, že projektovou dokumentaci pro povolení záměru stavby by město mohlo mít na přelomu let 2026 a 2027. Vlastní rekonstrukce, pokud by šlo vše hladce a radnice povolení získala, by mohla začít v roce 2028.

Obnova náměstí patří mezi dlouhodobé investiční priority radnice. Obnova náměstí podle původního projektu kvůli námitkám části obyvatel, hlavně k uvažovanému snížení počtu parkovacích míst, nezačala. Vedení města vzešlé z voleb v roce 2022 rozhodlo, že základní koncept rekonstrukce náměstí změní a zahrne do něj nové požadavky.

Aktualizovanou urbanistickou studii město dostalo od ARN Studia loni v listopadu. Proti chystané upravené přestavbě náměstí vznikla v prosinci 2023 petice nazvaná Za zachování života na Velkém náměstí. „Bez možnosti dopravní obsluhy a přístupu na Velké náměstí přestane historické centrum prosperovat a stane se místem duchů,“ uvedli petenti.

Studie, která bude podkladem pro projektanta, počítá proti původním představám města i s rekonstrukcí Komenského ulice podél náměstí. V ní by měla vzniknout nová parkovacích stání, která by měla vyrovnat jejich úbytek na náměstí. Na náměstí by měla vzniknout dvě stromořadí, přibýt vodní prvky. Střed předlážděného náměstí by měl patřit chodcům.