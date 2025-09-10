Přestavbu náměstí v Krupce komplikují nepřesné nákresy. Řeší se kolize s plynovodem i kabely
Krupka na Teplicku mění po třiceti letech Mariánské náměstí. Z dřívější podoby zůstane jen kašna se sochou, která je dílem místního umělce Pavla Kartáka. Přestavbu náměstí komplikují nepřesné zákresy inženýrských sítí. Práce měly být hotové do konce října. To se ale nestihne.
Ivana Ježková a Marcela Brůžová se do centra Krupky vydaly na nákupy. „Je to tu nebezpečné, jezdí tady auta,“ říkají o pracích na jejich cestě, ke kterým podle jejich slov byly dříve kritičtější, dokud nezjistily, že se bude všechno na náměstí měnit.
Kolemjdoucí Jan si zjišťoval další informace stavbě, jak řekl Radiožurnálu. „Nemají plány, říkali mi, tak hledají potrubí a zdrželo se to. I předtím měli problémy – prasklo jim to, objevilo se bahno...“
Podle Jana situace komplikuje život hlavně starým lidem, kteří musejí přebíhat na druhou stranu silnice.
„Práce na Mariánském náměstí se opravdu musely dočasně přerušit, během výkopu byl zjištěn havarijní stav vodovodní sítě a splaškové kanalizace,“ vysvětluje mluvčí krupské radnice Stanislava Hanková.
Lenochod z Děčína. Rekonstruovanou expozici v zoo nově obývá samička nejpomalejšího savce na světě
Číst článek
„V květnu proběhla jednání s vodárenskou společností. Nyní se realizuje výměna vodovodu, dokonce ve čtyřech větvích napříč náměstím společně i s opravou části kanalizace,“ vysvětluje Hanková.
„Zároveň se řeší i kolize s nově objevenými sítěmi jako jsou střednětlakový plynovod, optický kabel a zakrytý profil potoka – to v původní dokumentaci nebylo,“ dodává mluvčí.
Výměny a přeložky sítí přestavbu protáhnou. Zatím ale není jasné o jakou dobu.
„V tuhle chvíli je to mezi provozovateli sítí a dodavateli, kteří to pro ně dělají. V dokumentaci města ani těch společností nebyly věci tak, jak tady jsou fyzicky,“ upozorňuje vedoucí odboru kanceláře starosty Roman Zima.
Až budou v pořádku sítě pod povrchem, pak bude moct pokračovat přestavba samotného Mariánského náměstí. Město za ni zaplatí zhruba 20 milionů korun.