Přestavený podchod Türkovy ulice na Chodově zdobí umělecká výmalba. Stavbu má chránit před vandaly
Obyvatelé severní části pražského Chodova se znovu pohodlně dostanou do obchodního centra a metra Chodov. Silničáři dokončili přestavbu podchodu pod Türkovou ulicí.
Podchod spojuje dvě části Chodova, konkrétně oblast od ulice Ledvinova ke Starochodovské. Přístup do podchodu je zcela bezbariérový. Nacházejí se v něm jasně oddělené pruhy pro cyklisty a pro chodce i s pásem pro slepce.
Součástí stavby je taky úprava okolní zeleně a chodníků. Stavbaři s prací začali loni v létě, v místě byl starý podchod, který celý zbourali a vybudovali nový. Celá stavba stála zhruba 50 milionů korun.
Tramvajová doprava
Podchod je navržený tak, aby nad ním v budoucnu mohly projíždět tramvaje, říká starosta městské části Praha 11 Martin Sedeke (ODS). Podle něj by vlaky v místě mohly jezdit do deseti let. Dodal ale, že je to optimistický výhled.
„V budoucnu se počítá s tím, že tramvaje budou ze Spořilova přivedeny až ke stanici metra Háje, právě podél ulic Türkova a Opatovská. Všechny mostní objekty, po kterých jezdí, se musí zesílit, na což už je podchod připraven,“ dodává Sedeke.
Podchod svými malbami vyzdobil umělec Martin Routa. Jeho dílo je plné černobílých čar, které připomínají například mapové vrstevnice či zvlněnou hladinu vody. Routa využil pouze černou barvu.
Na jedné straně podchodu je vyobrazena starší část Chodova, lidé tam mohou vidět krajinu a ryby. Na druhé straně kresba připomíná novou zástavbu s bytovými domy. Správci podchodu předpokládají, že výmalba odradí případné vandaly od posprejování. Celý podchod je také osvětlený.