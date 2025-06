Přestup klíčové vyjednavačky pro nákup letounů F-35. Po odchodu z ministerstva obrany nastoupila do ČEZ

Jedna z nejvlivnějších postav ministerstva obrany posledních let změnila působiště. Z resortu ministryně Jany Černochové (ODS) odešla na konci března Blanka Cupáková, po dvouměsíční pauze začala pracovat v ČEZ. Redakci iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí největšího dodavatele elektrické energie v zemi. Bývalá vrcholná úřednice se nově věnuje jadernému projektu. Původní zpráva Praha 11:52 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ekonomická náměstkyně ministerstva obrany Blanka Cupáková. | Zdroj: Ministerstvo obrany České republiky

V polovině října 2022 vyrazila česká delegace složená z představitelů ministerstev obrany, zahraničí a financí k prvnímu ostrému jednání do Spojených států o nákupu stíhacích letounů F-35. Takových rokování proběhlo poté ještě několik, loni 29. ledna úspěšně vyústily v podpis největšího armádního kontraktu v historii Česka.

Vedle náměstka Černochové pro obrannou politikou a strategie Jana Jireše byla klíčovou členkou vyjednávacího týmu tehdejší náměstkyně ministryně pro ekonomiku Blanka Cupáková. Několik let byla nejvlivnější úřednicí ministerstva, ekonomickou sekci resortu řídila od května 2019. Tehdy měla za sebou na ministerstvu 21 let služby.

Letos v lednu se rozhodla po necelých třech dekádách práce v resortu skončit, její služba se uzavřela 31. března. Redakce od té doby opakovaně narazila na informaci, že zamíří do ČEZ. K tomu nyní opravdu došlo, iROZHLASu to potvrdil mluvčí energetických závodů Ladislav Kříž.

‚Vždy mě bavily velké projekty‘

„Paní Blanka Cupáková nastoupila jako expertka na budování dodavatelského řetězce pro malé modulární reaktory,“ sdělil Kříž. „Jejím úkolem je zapojení českých firem do projektu výstavby těchto reaktorů, který připravujeme s naším partnerem, britskou firmou Rolls-Royce SMR,“ dodal.

Reaktor budoucnosti Malý modulární reaktor se definuje výkonem 300 MW. Pro srovnání, jeden blok (z celkových dvou) jaderné elektrárny Temelín má výkon 1000 MW. Na rozdíl od klasických se malé modulární reaktory nebudují přímo v dané elektrárně, ale dodají se tam hotové. Jejich výhodou je kratší doba výstavby a z toho plynoucí nižší náklady.

Obě firmy se dohodly na strategické spolupráci loni v říjnu, ČEZ se na jejím základě stal v březnu akcionářem britského partnera. Bude mu náležet pětina firmy. Společně budou pracovat na vývoji modulárních reaktorů, první má vzniknout v první půli příští dekády v jaderné elektrárně Temelín. Do roku 2050 jich plánují vybudovat až deset.

„Práce na velkých projektech mě vždy bavila, proto jsem hledala něco, co by mě tímto způsobem naplňovalo dále,“ vysvětlila iROZHLAS.cz motivaci přestoupit do ČEZ Cupáková. „Pro mě to rozhodnutí bylo relativně rychlé. Jevilo se mi, že tyto projekty mohou být velmi zajímavé a přínosné,“ reagovala na dotaz, jestli k energetice tíhla už dříve.

ČEZ v úterý informoval, že britská vláda svěřila právě Rolls-Royce SMR výstavbu tří modulárních reaktorů ve Spojeném království. V příštích čtyřech letech do nich kabinet investuje v přepočtu zhruba 73 miliard korun. První má být hotový na počátku 30. let. Na světě je nyní v provozu pět takových reaktorů, dva v Číně, dva v Rusku a jeden v Indii.

Kurzy pro důstojníky v USA

Cupáková vedle prvního náměstka Františka Šulce a náměstka Daniela Blažkovce patřila k nejbližším spolupracovníkům ministryně obrany Jany Černochové. Jak v lednu psaly Novinky.cz, její rozhodnutí odejít kolegy překvapilo. Ještě loni v listopadu zpravila poslance z obranného výboru, že americká strana uspíší výrobu dvou ze 24 letounů F-35 z roku 2031 na rok 2030.

Když Cupáková začala 1. srpna 1998 na ministerstvu obrany pracovat, prezidentem byl Václav Havel, Česká republika ještě nebyla v NATO a náčelníkem generálního štábu byl Jiří Šedivý. Dnešní ministryně obrany Černochová byla tehdy teprve rok v ODS a měla před sebou první volby své politické kariéry – do zastupitelstva Prahy 2.

Cupáková absolvovala obor ekonomika armády na tehdejší Vysoké Vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, později studovala metody hodnocení efektivnosti veřejných výdajů v resortu obrany na Vysoké škole ekonomické v Praze. Prošla kurzy pro důstojníky finanční služby ve Spojených státech, řídící pozice na ministerstvu zastávala od roku 2004.