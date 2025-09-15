Preuss: S rozpočtovými problémy se soudy potýkají delší dobu. Advokáti podávají exekuční návrhy na stát
Soudci a státní zástupci si od příštího roku polepší. Podle návrhu státního rozpočtu na příští rok mají jejich platy stoupnout o 13 procent. Soudy po celé republice přitom hlásí, že jim dochází peníze na běžný provoz. „Nejde jenom o platy, ale třeba i o plnění v řízeních,“ říká pro Radiožurnál Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Univerzity Karlovy.
Chybí peníze na finance, pro advokáty a tlumočníky. Máte nějaké vysvětlení pro to, že se justici takto nedostává financí na základní provoz?
Bohužel to není úplně nová situace. S rozpočtovými problémy se soudy potýkají už delší dobu a vždy tam dochází k nějaké dodatečné injekci peněz.
Aktuálně soudům dochází peníze na provoz a povinné výdaje. Kam se připravené peníze poděly? Zjišťoval Tomáš Pavlíček v rozhovoru s Ondřejem Preussem.
I my advokáti na to dlouhodobě upozorňujeme, protože nejde jenom o platy, ale třeba i o plnění v rámci různých opatrovnických řízeních, náhrad nákladů a podobně. Takže podfinancování justice je velmi dlouhodobý problém, který se zatím nepodařilo bohužel vyřešit.
Já jsem se dokonce dočetl, že obhájci, účastníci řízení a další, se v minulých letech obraceli na exekuční úřady, aby si zajistili státní majetek a dluh vymohli. Není to nějaká vnitřní chyba systému? Prostředky by měly být schválené na celý rok, ne?
Je to absurdní, že člověk dělá nutnou obhajobu. Když jste zmínil obhájce nebo právě opatrovníka v situacích, kdy se jedná o zcela nesvéprávného člověka ze zákona, jehož práva je potřeba ochránit jeho práva a prostředky tam prostě nejsou.
Je nedůstojné, že to trvá dlouhé měsíce. Advokát, který tomu věnuje třeba desítky hodin své práce, za to nemá žádnou odměnu a přitom má náklady s tím spojené, se možná uchýlí k tak extrémnímu řešení, že podá návrh na exekuci proti státu samotnému.
To je naprosto neakceptovatelná situace, dlouhodobě podceňovaná a prolíná se to i s platy, o kterých jste hovořili v úvodní pasáži. Podle mého názoru jde o platy samotných soudců až na posledním místě, ale jde o platy dalšího personálu, který na soudech pomáhá.
To všechno dlouhodobě nebylo řešeno, teď se to řeší v posledních letech, ale pořád to systémově není nastaveno. A máte naprostou pravdu, že při lepším plánování by k tomu docházet nemělo.
To je další věc, růst platů soudců na příští rok o 13 procent. Na to jsou navázané třeba i platy státních zástupců a dalších. Je tohle v souladu s příslušným nálezem Ústavního soudu? Tím legislativní změnu vláda zdůvodňovala.
Celý ten příběh je provázaný, protože situace, kterou tady řešíme poslední rok nebo dva, je dána tím, že se ministerstvo snažilo ušetřit oproti předpokládaným výdajům na platy soudců, které jsou určeny jednak zákonem a jednak právě rozhodnutím Ústavního soudu, které poměrně jasně řeklo, že by neměly klesat pod koeficient odvíjející se od příjmů v celém hospodářství.
Ministerstvo se to snažilo obejít tím, že to právě na ten letošní rok vlastně opět snížilo pod tento předepsanou úroveň. To je velmi kontroverzní z toho důvodu, že se jedná o obcházení rozhodnutí Ústavního soudu, které ale na druhou stranu je poměrně kontroverzní samo o sobě. Ono říká, že ministerstvo a stát nesmí za téměř žádných okolností snížit nebo nějak manipulovat s platy soudců, a to i v situaci, kdy se nedostávají finance na všechny ostatní složky justice.