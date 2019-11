Soud v Ústí uložil tresty za obchod s lidmi v Británii. Hlavní aktéři stráví ve vězení 18 a 9 let

Za obchod s lidmi ve Velké Británii potrestal ve středu ústecký krajský soud pět lidí. Hlavní strůjce vykořisťování Július Rigo stráví ve vězení 18 let a jeho manželka Darina devět let. Manželé Rigovi organizovali podle soudu odchod lidí z Mostecka do ciziny, kde je nutili k různým pracím a prostituci a peníze jim poté odebírali. Pětice u soudu vinu odmítla. Rozsudek není pravomocný.

