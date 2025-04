Preventivní opatření proti slintavce dopadají na mlékárny. Prodražují se jim náklady na přepravu

Preventivní opatření proti možnému šíření slintavky a kulhavky dopadají i na zpracovatele mléka. Komplikuje se jim totiž transport z farem a kvůli preventivním opatřením se jim začínají prodražovat i náklady na přepravu. Řidiči cisteren například musí při každé cestě do mléčných farem dezinfikovat vozy. Znovu pak přímo ve zpracovatelských závodech. Velké Meziříčí 16:15 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Preventivní opatření proti možnému šíření slintavky a kulhavky dopadají i na zpracovatele mléka (ilustrační foto) | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Pan Jiří přivezl plnou cisternu na dvůr mlékárenské společnosti ve Velkém Meziříčí. Od rána objel několik farem a v každé musel projet dezinfekčním roštem.

„Jsou tam žíněnky napuštěné dezinfekcí, nasypané vápno nebo nám šplíchají kola. Také se tam nacházejí vaničky, ve kterých si namáčíme boty,“ popisuje preventivní opatření. Celý proces zdrží rozvoz v každém kravíně o dvě až tři minuty.

Stejná procedura pak každý vůz čeká i v areálu mlékárny. „Přes rohože přejíždějí auta a dezinfekce omývá vzorek jejich kol. Místo rohože vznikne účinnější vyfrézovaná vana, kde bude roztok a dojde k většímu opláchnutí pneumatik,“ popisuje ředitel velkomeziříčského závodu na zpracování mléka Radek Břečka.

„Šoféři zůstávají na dvoře, jejich vstup jsme omezili. V případě, že vejít musí, přejdou přes dezinfekční rohož a nasadí si návleky. Mlékárna bez mléka by nebyla mlékárna,“ dodává Břečka. Podle něj vzrostou náklady i zdržení.

‚Situace je vážná‘

Ostražití jsou i v mlékárně v Polné. „Bereme to velmi vážně. Problém vnímám, že je hrozbou pro producenty mléka, takže mlékárna Polná nechce být minimálně přenašečem viru,“ vysvětluje její majitel Miloš Kvasnička.

„Situace je vážná, tady nelze brát ohled na to, že někoho zdržíme o nějakou tu minutu. Alkoholová dezinfekce také něco stojí, to jsou ale pořád nepatrné náklady proti tomu, co by se stalo za průšvih, kdyby se najednou objevila slintavka a kulhavka na Českomoravské vrchovině,“ varuje.

Zpracovatelé také pravidelně sledují výsledky testování mléka, které provádí Státní veterinární ústav. Právě v mléce je totiž možné onemocnění odhalit nejrychleji.