Češi zanedbávají preventivní prohlídky. Ministerstvo zvažuje pro svědomité pacienty slevu na pojistném

Pouze 25 procent dospělých Čechů chodí na pravidelné preventivní prohlídky k praktickému lékaři. V zahraničí je to přitom podle ministerstva zdravotnictví až 80 procent populace. Resort chce proto uzákonit, aby svědomití pacienti platili nižší pojistné. Ministerstvo soudí, že by to mohlo zvýšit zájem o prevenci a ušetřit tak peníze za často nákladnou léčbu nemocí, jimž se dá předcházet. Praha 19:15 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Resort si od opatření mimo jiné slibuje, že by to v systému ušetřilo peníze vynakládané za léčbu. Kolik přesně, nedokáže vyčíslit. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

O tom, že lidé na pravidelné preventivní prohlídky příliš nechodí, se Radiožurnál přesvědčil v centru Prahy.

„Chodil jsem, ale dlouho jsem už nebyl, asi tak pět let. Ani nevím proč, protože se cítím dobře. Spíš je otázka, jestli je to skutečně k něčemu ta preventivní prohlídka, pokud vám nic není, protože je to spíš taková formalita,“ reagoval jeden z respondentů.

„Ano, chodím, pravidelně na gynekologii, všechno, mamografii, všechno, kolonoskopii. Já myslím, že to je potřeba, protože já tam měla polyp a byla jsem ráda, že mi ho dali pryč,“ odpověděla další.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je prevence zásadní. „Zejména u onkologických onemocnění, u chronických chorob, u diabetiků, u lidí s vysokým krevním tlakem, kteří nejsou často sami schopní poznat, že ten problém mají a pouze preventivní prohlídka je schopna to odhalit,“ vypočítal.

Ministerstvo proto zvažuje, že bude odměňovat pacienty, kteří pravidelné preventivní prohlídky dodržují.

„Měla by to být přímo možnost daná ze zákona, například ve smyslu bonifikace na odvodu na pojistném. Vím, že v některých státech určitá bonifikace existuje. Jsou nastavené pojistné plány, kdy - pokud člověk dodržuje nějaké podmínky - má nižší pojistné,“ dodal ministr.

Prevence pomáhá

Resort si od toho mimo jiné slibuje, že by to v systému ušetřilo peníze vynakládané za léčbu. Kolik přesně, nedokáže vyčíslit.

Úspory by se navíc projevily až za poměrně dlouhou dobu. Prevencí je totiž možné předcházet vzniku chronických onemocnění nebo třeba zachytit rakovinu v raném stadiu, kdy je často ještě dobře léčitelná.

„Pokud jde o ty nejnákladnější typy péče, pak jde v první řadě o nemoci srdce a cév, o onkologická onemocnění, nemoci trávicí soustavy. Nějaká forma bonifikace a plošné prevence přichází v úvahu a je vhodná třeba u onkologických onemocnění,“ přiblížil šéf Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec.

Podle zdravotních pojišťoven by ale nemělo zůstat jen u pozitivní motivace, jak podotkl prezident jejich svazu Ladislav Friedrich: „Pokud naopak veškerá doporučení nebo pozvánku od zdravotní pojišťovny klient zahodí a ignoruje, tak by měl nést zodpovědnost za ty zvýšené náklady na léčbu, které pak vzniknou.“

Taková opatření důrazně odmítá Svaz pacientů. „Chceme trestat lidi za to, že jeden rok vynechají? Nebo že nestihnou, nepřijdou, nepřijde jim pozvánka? Možná to zavinil lékař, který je nepozval. Nebo jak to bude vymyšleno? Prostě si nemyslím, že bychom měli jít proti plátcům zdravotního pojištění s trestem. Ať nám dají dostatek zubařů, gynekologů, ortopedů v terénu, aby lidé nemuseli jezdit 60, 80 kilometrů,“ řekl Radiožurnálu prezident svazu Luboš Olejár.

Novinku chce ministerstvo zanést do věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách. V souvislosti s tím ale bude potřeba upravit i další legislativu, a tak si lidé na odměňování za prevenci budou muset nejméně několik let počkat.