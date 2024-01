Převozníci na Lipně se snaží udržet provoz i v silných mrazech. Led rozráží motorovou pramicí

Kapitán hornoplánského přívozu Pionýr Karel Kukačka musí ráno nejprve nastoupit do motorové pramice. „Začneme projíždět v tom ledu a uděláme si plavební dráhu z Horní Plané do Bližší Lhoty. Malá motorová pramice má špic, najede na led, zlomí ho. To se opakuje, dokud se nedostaneme na druhou stranu,“ popisuje.

Na palubě má i sekeru. „Kdybychom se náhodou dostali do nějaké velké kry, tak ji rozbijeme právě sekerou. Také ji používáme na zkoušení síly ledu a osvobozování motorové pramice. Tu musíme celou obsekat, abychom se dostali na vodu,“ vysvětluje.

Denní služba tak začíná dřív než obvykle. „Dneska jsme tu od čtyř ráno, začali jsme projíždět. Kolem osmé hodiny přichází na přívoz lyžaři, ti míří do areálu Hochficht a na běžky do Schönebenu, ale jezdí s námi hodně také pendleři, kteří využívají už první ranní jízdu v 6.15 hodin,“ říká Karel Kukačka.

Za silných mrazů ale přívoz nemůže fungovat dlouhodobě. „Jakmile přestane foukat vítr, tak potom tu rozbitou ledovou tříšť nemáme kam uklízet. Už teď je vedle nás asi pět centimetrů silný led. Dneska (ve čtvrtek pozn. red.) odpoledne se rozhodne, jestli ještě zítra budeme pokračovat, nebo ne,“ potvrzuje kapitán.

I když Lipno v silných mrazech zamrzá, vstup na něj je stále nebezpečný. „Lidé si často říkají, že už je to zamrzlé, ale jsou místa, kde může být třeba deset centimetrů a hned vedle jen dva. Pak to může skončit fatálně,“ varuje náčelník lipenských vodních záchranářů Milan Bukáček.

Letošní kombinace velkého množství vody v přehradě a silných mrazů je výjimečná. Podle ředitele Závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiřího Balouna to ale na provoz a upouštění nemá zásadní vliv. „Za posledních deset let podobná situace nenastala, že by byly zimní povodně a hned poté silné mrazy. Hladina je zatím výš, než je obvyklé, proto stále udržujeme odtok téměř 90 metrů krychlových za sekundu. Předpoklad zvýšeného odtoku trvá zatím do středy příštího týdne a pak bude situace vyhodnocena,“ doplňuje.

Podle meteorologů se mají teploty pod bodem mrazu na Lipensku držet až do příštího týdne.