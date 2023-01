‚Pavel do toho musí jít s holou pěstí.‘ Jiří Drahoš srovnává předvolební klání ve druhém kole

Pro neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, který je současným senátorem za hnutí STAN, jsou politické boje ve druhém kole voleb specifické. Postupující podle něj nemají čas na odpočinek a budou pokračovat v ještě intenzivnější kampani, budou se podle něj sundavat boxerské rukavice. Na svou prezidentskou kampaň vzpomínal ve volebním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Praha 12:22 15. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Drahoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bezprostředně po postupu do druhého kola připomíná Jiří Drahoš euforii a veselou atmosféru ve volebním štábu.

Co je možné očekávat od kampaně kandidátů před druhým kolem prezidentských voleb? A koho podpoří voliči neúspěšných kandidátů?

„Na druhé straně, když jsme z toho prvotního nadšení vystřízlivěli, tak bylo jasné, že druhé kolo bude opravdu velmi obtížné. Mému týmu bylo jasné, že ne každý volič těch kandidátů, kteří neuspěli, byť mi vyjádřili podporu, k těm volbám přijde,“ dodává.

Tuto situaci přirovnává k výsledkům Petra Pavla. „Jsem ale samozřejmě zvědav, jak to bude vypadat teď v druhém kole v ‚ringu‘. Myslím, že Andrej Babiš včera ve svém projevu už shodil boxerské rukavice a já myslím, že Petr Pavel musí udělat totéž,“ vysvětluje.

Dva kandidáti, kteří postupují do druhého kola, teď podle Drahoše nemají čas na odpočinek. „U nás to tak nefungovalo. Začala práce, plánování, strategie, taktika. Je třeba plánovat výjezdy, setkat se znovu s příznivci bývalých protikandidátů. Čtrnáct dní je strašně málo, takže určitě žádné pospávání nečekám,“ předpovídá Jiří Drahoš.

„Do druhého jsme strategii připravovali, protože průzkumy vypadaly v můj prospěch, na druhé straně tam byla taky improvizace,“ říká. Například přípravě na debaty se svým štábem věnovali hodně času.

Dravá kampaň

Právě před debatami chce postupující do druhého kola Drahoš varovat. „V první debatě, kterou jsme měli, televize nesplnila nic z toho, co slíbila. Moderátor nic nemoderoval, byl tam křik.“ Naopak další debaty už podle něj probíhaly v pořádku a svému konkurentovi Miloši Zemanovi v nich už stačil.

Právě první debata v druhém kole prezidentských voleb je podle Drahoše kvůli technickým a dalším pochybením jeho nejhorším zážitkem. „Já myslím, že jsem věděl, jak odpovědět Miloši Zemanovi. Vypadalo to, že Jiří Drahoš váhá, ale já jsem jen čekal, až budu sám sebe slyšet.“

„Nemyslím si, že ve finále jde vést - pokud možno - slušnou konstruktivní kampaň. Samozřejmě nečekám od Petra Pavla, že by útočil podpásovými argumenty, ale i on musí shodit boxerské rukavice a jít do toho holou pěstí,“ předpovídá Jiří Drahoš průběh kampaně.

Dodává, že Andrej Babiš se bude snažit odradit voliče, zatímco Petr Pavel by měl vyvinout maximální snahu, aby získal hlasy voličů svých spolukandidátů.

Druhé kolo prezidentské kampaně je podle Jiřího Drahoše specifické tím, že už v něm tolik nezáleží na penězích. Problémem jsou podle něj například billboardy, které jsou už před touto částí prezidentských voleb vyprodané. Celkově ale považuje svou účast v prezidentských volbách za velmi zajímavou součást svého života.