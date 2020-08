Tradiční dovolená prezidenta Zemana na Vysočině. Navštívil pramen Oslavy a projel se na svém člunu

Prezident Miloš Zeman je na dovolené na Vysočině. Tradičně se proplul na svém oblíbeném gumovém člunu a navštívil pramen řeky Oslavy. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na Twitteru. Sdělil, že na Vysočině Zeman bude „pár dnů“. Ve středu by měl na Pražském hradě přijmout amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. Praha 19:17 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zeman brázdí vody na Vysočině ve svém oblíbeném žlutomodrém nafukovacím člunu | Foto: Twitter/Jiří Ovčáček | Zdroj: Twitter

Zeman si už letos vybral dovolenou od začátku do konce července, trávil ji na zámku v Lánech. Na Vysočinu, kde spoluvlastní nemovitost v Novém Veselí, se vydal až nyní. V sobotu Ovčáček zveřejnil fotografie prezidenta v jeho žlutomodrém nafukovacím člunu, v neděli přidal fotografii od pramene Oslavy.

Pan prezident: "Vypravil jsem se dnes k turistickému prameni řeky Oslavy. Po nedávném poničení vandaly byl starostou Nového Veselí Zdeňkem Křivánkem a jeho kolegy krásně opraven. Děkuji za skvěle odvedenou práci!"

„Vypravil jsem se dnes k turistickému prameni řeky Oslavy. Po nedávném poničení vandaly byl starostou Nového Veselí Zdeňkem Křivánkem a jeho kolegy krásně opraven. Děkuji za skvěle odvedenou práci!“ citoval mluvčí prezidenta. Zeman se v minulosti u pramene pravidelně scházel se svými přáteli, účastnil se i pochodů, které pořádal místní TJ Sokol.

Zeman bude na Vysočině podle Ovčáčka „pár dnů“. „Jaký bude program, to záleží plně na panu prezidentovi,“ dodal. Ve středu by měl být Zeman zpět na Pražském hradě, protože ho čeká schůzka s Pompeem.

Do Nového Veselí na Vysočině Zeman jezdí každoročně, v posledních letech ale začal více volna trávit na zámku v Lánech, který slouží jako venkovské prezidentské sídlo. V obci si také staví dům, do kterého by se chtěl nastěhovat po skončení prezidentského období.

Dovolenou má nyní kromě prezidenta i vláda, které vládní prázdniny skončí 17. srpna. Některé ministry ale čeká už v příštím týdnu jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o rozpočtu.