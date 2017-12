Prezident jmenuje Babišovu vládu. Většina stran jí důvěru dát nechce

Miloš Zeman vládu oficiálně jmenuje ve dvě hodiny odpoledne. Podle Ústavy potom kabinet do 30 dnů požádá sněmovnu o důvěru. Podle nejnovějších vyjádření jí ale většina stran důvěru dát nechce. Jako hlavní důvod většina politických odpůrců uvádí v současnosti přerušené trestní stíhání předsedy a místopředsedy hnutí - Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo. Policisté je podezírají z dotačního podvodu. Oba muži vinu popírají a kauzu označují jako politicky motivovanou.

„Pro nás platí strategie nepodpořit vládu s dominantní úlohou ANO,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Stejný názor v úterý tlumočili taky představitelé ČSSD, ODS, TOP 09, hnutí STAN a KDU-ČSL. Možnou podporu menšinové vlády zatím připustili jen komunisté.

Nejasné je zatím stanovisko SPD. Hnutí na celostátní konferenci rozhodlo, že podpoří takovou vládu, která bude plnit jeho program. Pokud by kabinet vládl bez důvěry, neznamená to ale podle prezidenta Miloše Zemana žádné omezení. „Vláda, která nemá důvěru, je plnohodnotná vláda podle Ústavy, která může dělat jakékoli změny podle personálních uměn,“ uvedl.

'Pozici stran nerozumím'

Babiš nicméně stále věří, že jeho vláda důvěru dostane. Ve středu to zopakoval ve vysílání Radiožurnálu. „Musím tomu věřit, jinak bych to nedělal. Samozřejmě to bude obtížné. Pozici ostatních stran nerozumím. Ony šly do voleb s určitým programem a nevím, jak jej chtějí prosadit,“ řekl.

Povolební vyjednání sněmovních stran se zatím zaměřovala jen na uspořádání dolní komory. Andrej Babiš také hledal kandidáty na ministry ve své menšinové vládě. Spolu s ním jako premiérem jich nakonec bude 15. V kabinetu zasednou čtyři ženy, což je v poměru k počtu křesel nejvíc v historii Česka.

Pokud vláda důvěru skutečně nezíská, Andrej Babiš bude mít k jejímu sestavení podle prezidenta Zemana ještě druhou šanci. Také případný třetí pokus by zůstal v rukou hnutí ANO. Podle Ústavy má tuto možnost předseda Poslanecké sněmovny.