Prezident má zaměstnance 'nejvyšší kvality'. Proč 'erudovaná' památkářka nemůže podle soudu ani na sekretariát

Ivana Kalinová Kyzourová by podle soudu nemohla pracovat ani v sekretariátu. Nakonec se rozhodla, že v prohraném sporu o svou výpověď bude pokračovat, a podala odvolání. A to poté, co Hrad odmítl její žádost o omluvu a poděkování za odvedenou práci. „Tímto způsobem by to uzavřít nešlo," oponuje hradní advokát Marek Nespala. Praha 11:00 4. října 2017

Kalinová Kyzourová dostala výpověď přibližně šest týdnů před výstavou k 700. výročí narození Karla IV., kterou zhruba rok připravovala a která se nakonec otevřela bez ní. Prezidentská kancelář poté uvedla, že si tehdejší šéfka odboru památkové péče neplnila povinnosti a měla problémy s komunikací. Kalinová Kyzourová zase oponovala, že se jednalo o šikanu, protože se znelíbila vedení prezidentské kanceláře.

„Vychází to i ze samotné jedinečnosti zaměstnavatele, kdy je soud názoru, že prezident republiky je oprávněn si k sobě zvolit zaměstnance té nejvyšší kvality,“ stojí v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, který server iROZHLAS.cz získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Bývalá šéfka odboru památkové péče na Pražském hradě Ivana Kalinová Kyzourová chtěla, aby soud zneplatnil její výpověď z dubna loňského roku. Ve své žalobě tvrdila, že je v rozporu se zákoníkem práce.

Ani sekretariát

Soud proto zkoumal, jestli prezidentská kancelář splnila svou nabídkovou povinnost: tedy zdali se snažila Kalinové Kyzourové najít jiné místo. V době, kdy dostala výpověď, bylo na Hradě třináct neobsazených míst. Jenže ani jedna z nich neodpovídala podle Hradu jejímu vzdělání či praxi. A soud mu dal za pravdu.

„Její vzdělání, praxe, publikační a další činnost přesně odpovídá erudovanému člověku zastávajícímu post ředitelky odboru památkové péče,“ píše v rozsudku předsedkyně senátu Martina Tvrdková s tím, že je „bezpochyby odbornicí na svém místě“. Přesto soud nakonec její žalobu zamítl. „Žádné z uvedených volných pracovních míst nemohlo být žalobkyni nabídnuto,“ stojí ještě v rozsudku.

Životopis Ivany Kalinové Kyzourové Ivana Kalinová Kyzourová vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, získala titul PhDr. Coby kurátorka se v Národní galerii podílela na expozici starého českého umění v klášteře sv. Anežky České. Do prezidentské kanceláře nastoupila v roce 2004. Za dobu svého působení na Hradě dohlížela například na restaurování Královského letohrádku, Svatovítského pokladu, gotických a renesančních nástěnných maleb v katedrále sv. Víta nebo historického skleníku v Lánech.

Jmenovitě se Kalinová Kyzourová coby vystudovaná historička umění (viz box Životopis Ivany Kalinové Kyzourové) podle soudu i prezidentské kanceláře nehodila například na pozici vedoucí kabinetu Kanceláře prezidenta republiky, nezvládala by prý pozici analytika v analytickém oboru, zástupce ředitele stejného odboru ani auditora nebo v odboru spisové a archivní služby.

A podle rozsudku se nehodí ani na místo odborného referenta v sekretariátu. Tedy pozici, o které Kalinová Kyzourová mluví jako o pozici sekretářky, podle soudu je to nicméně „odborný post, na kterém by zaměstnanec měl zpracovávat zdravice, jednat se zahraničím atd.,“ uvádí rozsudek.

Co je společensky vhodné

Advokát Kalinové Kyzourové Vojtěch Vyhnal na dotaz serveru iROZHLAS.cz uvedl, že rozsudek má několik vad. Například když nevyslechl jimi navrhované svědky nebo nezkoumal, jakou kvalifikaci mají ostatní zaměstnanci prezidentské kanceláře.

„Vycházel de facto pouze z tvrzení Kanceláře prezidenta republiky. Při svém rozhodování v důsledku toho uvěřil vedoucí personálního oddělení, že moje klientka není na žádné místo, v době její výpovědi volné, na rozdíl od ostatních zaměstnanců, kvalifikovaná. A to, aniž by soud objektivně zjistil, jakou mají nebo nemají mít potenciální zaměstnanci pro volná pracovní místa kvalifikaci,“ napsal Vyhnal.

Spolu s Kalinovou Kyzourovou proto nakonec podali proti rozsudku odvolání. A to poté, co Kancelář prezidenta republiky odmítla jejich návrh na mimosoudní řešení. Konkrétně: Kalinová Kyzourová žádala omluvu za způsob, jakým jí byla předána výpověď, a zároveň poděkování za dvanáctiletou práci na Pražském hradě. Pokud jí obdrží, neodvolá se.

Kalinová Kyzourová u soudu také tvrdila, že její odvolání z funkce bylo neplatné. Odvolal jí totiž hradní kancléř Vratislav Mynář. Kalinová Kyzourová ale tvrdila, že to mohl učinit pouze prezident republiky, protože právě hlava státu ji do funkce jmenovala. I tuto její výtku ale soud zamítl.

To ale prezidentská kancelář prostřednictvím advokáta Marka Nespaly odmítla. „Klient nepovažuje takovýto způsob personifikace vztahu vedoucího Kanceláře prezidenta k Vaší klientce za právně relevantní a i společensky vhodný. Omluva v této podobě proto nepřichází v úvahu,“ stojí v dokumentu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Nespala na dotaz serveru iROZHLAS.cz označil řešení Kalinové Kyzourové za „neobvyklé“ a „právně irelevantní“.

„Tímto způsobem by to uzavřít nešlo, nevychází to z logiky zákona, chápali jsme to jako nějaké společenské gesto. Pan kancléř (Vratislav Mynář) se nemá za co omlouvat. Proběhlo řádné řízení, rozsáhlé dokazování, z něhož vyplynulo, že pracovní poměr byl ukončen striktně podle zákona,“ popsal ještě Nespala.

