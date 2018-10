AUDIO: ‚Vyznamenám bojovníky proti ekonomickým zm*dům,‘ zaútočil Zeman v živém vysílání na Bakalu

Prezident se na počátku vyjádřil k senátním volbám. „Instituce, které voliči nevěří a kterou v podstatě pohrdají, je podle mého názoru hodna zrušení,“ řekl prezident Miloš Zeman o horní komoře českého Parlamentu. Pro zrušení Senátu je podle svých slov Zeman ještě více než dřív.

Někdejším prezidentským kandidátům, kteří uspěli v senátních volbách Zeman gratuloval, ale o jejich vítězství podle něj rozhodlo to že kandidovali v hlavním městě. „Praha je stát ve státě, Praha podporuje pravicové kandidáty. Výsledku těchto tří kandidátů se nelze divit. Já jsem jim blahopřál a se zdvořilostí sobě vlastní jsem řekl, že je to cena útěchy.

V čele horní komory Parlamentu by si prezident představoval Jana Kuberu . "Uvítal bych, aby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost, nicméně jsem si téměř jist, že tam nebude. Vůči každé osobnosti je tolik závistivých trpaslíků, že se vůbec neprosadí. Velmi bych si přál, aby se předsedou Senátu stal Jaroslav Kubera z ODS. I když s ním názorově nesouhlasím, je to výrazná osobnost.

Na 17. listopad mi stačí tiše vzpomínat

Prezident se vyjádřil i k tomu, proč nechystá zvláštní program k výročí 17. listopadu. "Samozřejmě, že tam vystoupí řada lidí, která se skutečným 17. 11. nemá vůbec nic společného A já vždy říkám, že mi stačí tiše vzpomínat. A na co? Vzpomínám na hektické dny, bylo jich asi tak 10, kdy jsem jezdil na fakulty na setkání se studenty, kdy jsem jezdil do divadel, bylo jich asi tak pět, a odešly mi téměř hlasivky. To jsou moje vzpomínky. Pak to byla ta Letná a řada dalších věcí. Pak jsme začali vyjíždět i mimo Prahu,“ uvedl Miloš Zeman

„Nějací blbečci, kteří vylezou 17. listopadu na tribunu a řeknou, jak bojovali , ti mě vůbec nezajímají,“ dodal.

Pondělních 20 minut Radiožurnálu se vysílalo ze zámku v Lánech. Řeč byla i o výročí 100 let od vzniku Československa – co je dnes masarykovský odkaz a jak bude hlava státu 28. října oslavovat? Proč se prezident chystá ocenit Michala Davida?