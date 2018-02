Zeman chválil možnou spolupráci ANO, ČSSD a KSČM. 'Jsem rád, že je tato varianta na stole,' řekl

Prezident Miloš Zeman pochválil možnou spolupráci ANO, sociální demokracie a komunistů, díky které by mohla vzniknout nová vláda. Tuto variantu podle svých slov podporoval a je rád, že je na stole. Prezident to řekl ve čtvrtek v TV Barrandov. Dodal také, že jednorázová podpora SPD by neměla nikomu vadit. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán z ANO označil ve středu toto hnutí za fašistické. Praha 20:49 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman během natáčení pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov | Zdroj: Pražský hrad

„Podporoval jsem variantu spolupráce ANO s ČSSD s tolerancí komunistické strany. Jsem rád, že tato varianta je na stole,“ prohlásil ve čtvrtek prezident Miloš Zeman v pravidelném pořadu Týden s prezidentem.

„Zda bude, nebo nebude potřeba získat i hlasy SPD pro tuto toleranci se uvidí. V každém případě je to jednorázová podpora a ta by neměla nikomu vadit,“ doplnil.

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš po středečním jednání se špičkami ČSSD uvedl, že vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM je nyní jedinou variantou.

Předseda KSČM Vojtěch Filip po středeční schůzce se Zemanem uvedl, že by si prezident přál novou vládu s důvěrou do letních prázdnin. Sestavování kabinetu pak bude podle nového šéfa ČSSD Jana Hamáčka trvat týdny nebo spíše měsíce.

„Osobně bych si představoval, že druhý pokus se může uskutečnit někdy na přelomu jara a léta. Andreji Babišovi, pokud bude vyjednávat, nedávám žádný časový limit,“ zopakoval ve čtvrtek prezident.

'Pelikán by se měl naučit historii'

Zeman také kritizoval ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který ve středečním rozhovoru pro server Aktuálně.cz označil hnutí SPD za fašistickou stranu.

„Je to historická neznalost, protože fašismus je italská verze totalitního systému, která se od nacismu liší tím, že nebyla vyhraněně antisemitská,“ řekl. „Pan Pelikán by se měl naučit historii,“ dodal Zeman.

Ministr v rozhovoru uvedl, že je pro něj nepřijatelné, aby seděl ve vládě, která by se opírala o hlasy SPD.

„SPD by za to mohlo chtít cokoliv i v průběhu volebního období. A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce, nebo nechce fašistická strana," dodal Pelikán.

Předseda hnutí Svoboda přímá demokracie Tomio Okamura chce kvůli tomuto výroku podat na Pelikána trestní oznámení.

„Po komunikaci s právníky podáme na pana ministra trestní oznámení, neboť je nutné hájit půl milionu voličů SPD a tisíce našich členů před sprostotou podobných výroků," uvedl již dříve Okamura. Pelikán pak nechtěl na jeho slova reagovat. „Nestojí mi to za komentář," poznamenal.

Zeman jede na sjezd SPO

Prezident Miloš Zeman pojede na březnový sjezd Strany práv občanů, ve které je čestným předsedou a která v minulosti nesla přízvisko zemanovci. Informoval o tom ve čtvrtek hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Sjezd se měl původně konat 3. března, strana ale jeho termín posune na jiný březnový termín, řekl místopředseda SPO Marian Keremidský. Konat se ale podle něj bude v březnu. Zemana čeká 8. března inaugurace do druhého volebního období.

Vedení strany dalo kvůli neúspěchu v podzimních volbách k dispozici své funkce a svolalo na březen mimořádný sjezd.

Prezident Zeman tak pokračuje v návštěvách sjezdů sněmovních stran. Účast na sjezdu SPO bude jeho třetím vystoupením na konferenci některé z politických stran v posledních měsících.

Ještě před prezidentskými volbami se zúčastnil prosincového sněmu Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury, což vyvolalo kritiku odpůrců této strany.

O víkendu vystoupil poprvé po pěti letech na sjezdu ČSSD. Bývalé vedení v čele s Bohuslavem Sobotkou ho na dvě poslední konference strany, kterou jako předseda osm let vedl, nepozvalo.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa Zeman také přislíbil účast na komunistické konferenci, která se bude konat v dubnu. Pokud Zeman skutečně přijede, stane se prvním prezidentem po revoluci z roku 1989, který pozvání komunistů přijal.