Zeman neočekává, že padne vláda. Kdyby se to stalo, pověří Babiše sestavením nové

„Domnívám se, že pokud jsou poslanci stejně rozumní jako teď senátoři při volbě předsedy, tak návrh o nedůvěře získá jen malou podporu,“ řekl prezident.

„Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak podpořím Andreje Babiše sestavením vlády,“ uvedl dále. Zmínil, že k tomu má dva pokusy, a že Ústava umožňuje, aby vláda v demisi vládla několik měsíců.

V pořadu Týden s prezidentem TV Barrandov se vyjádřil k událostem souvisejícím s Babišovým synem. Toho ve Švýcarsku vypátrali reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík. V jejich reportáži Babiš junior uvedl, že byl unesen na Krym a že v souvislosti s Čapím hnízdem něco podepisoval. „V mém vidění světa, které nikomu nevnucuji, se stalo to, že pár novinářů přepadlo ve švýcarském bytě duševně nemocného muže a zveřejnil záznam tohoto rozhovoru,“ řekl prezident.

Záznam byl podle něj nezajímavý, jediné, co na něm bylo zajímavé, bylo to, že Babiš mladší je synem premiéra. Podle Zemana je z videa pořízeného ve Švýcarsku patrné, že premiérův syn trpí duševní nemocí.

„V každém případě, pokud vám někdo řekne Nevím, co jsem podepisoval, tak není normální. Normální člověk přece ví, co podepisuje,“ uvedl prezident. Reportéry nazval „revolverovými“ novináři, hyenami a žumpou.

V Praze a některých dalších městech se ve čtvrtek konaly protesty proti Babišovi, lidé požadovali demisi. „Pražský dav si zahulákal,“ okomentoval to prezident. Současná atmosféra podle něj dlouho nevydrží. „Moje prognóza - že to skončí, že se to rozplyne. Část slušnějších lidí si uvědomí, že se psychickou nemocí Babiše mladšího dostali na příliš tenký led,“ řekl.