Státní rozpočet by měl být proinvestiční a úsporný. Sucho je větší problém než koronavirus, řekl Zeman

Prezident Miloš Zeman by chtěl proinvestiční státní rozpočet. Deficit letošního rozpočtu již nebude nutné zvyšovat, myslí si Zeman. „Budu apelovat na tom, abychom neprojídali budoucnost pouhými provozními náklady," řekl v pondělí v rozhovoru pro ČTK. V něm se vyjádřil i k problémům spojenými se suchem, které označil pro Česko za závažnější problém, než je současná koronavirová krize. Vláda proti němu má bojovat stavěním vodních nádrží a přehrad. Aktualizováno Praha 16:23 11. 5. 2020 (Aktualizováno: 16:31 11. 5. 2020)

Zeman chce, aby státní rozpočet byl proinvestiční a úsporný. Letošní deficit 300 miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření stačit a nebude ho nutné znovu zvyšovat, řekl prezident. Uvedl rovněž, že kvůli pandemii očekává propad hrubého domácího produktu (HDP) o pět až deset procent. V roce 2021 ekonomika podle něj znovu poroste, ale tempo růstu nevyrovná letošní propad.

Zeman bude o státním rozpočtu na letošní rok jednat o víkendu v Lánech s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). „Jsou dvě věci, na které budu apelovat. První věc je, aby tento rozpočet byl proinvestiční. To znamená, abychom neprojídali budoucnost pouhými provozními výdaji. A zadruhé aby byl úsporný. Úsporný v tom smyslu, že musíme najít, kde plýtváme,“ řekl.

Za příklad plýtvání označil například podporu solárních elektráren, a uvítal, že vláda rozhodla o jejím snížení. „Já bych samozřejmě byl radikálnější, ale v politice si musíte zvyknout na kompromisy,“ řekl. Kabinet podle něj postupoval tak, aby se vyhnul žalobám na stát. Stejně jako v minulosti Zeman také vyzval k rušení daňových výjimek, krize je podle něj nejvhodnější období pro takové kroky.

Budování nádrží

Prezident Zeman se vyjádřil i k problémům spojenými se suchem. To je pro Česko důležitějším a zásadnějším problémem než současná krize kolem epidemie nového typu koronaviru, uvedl Zeman. Česko by podle něj mělo kvůli suchu vybudovat nové vodní nádrže a přehrady. Zadržování vody v krajině považuje Zeman za nejpodstatnější opatření, protože nyní podle něj voda z republiky odtéká do sousedních zemí bez užitku.

Zeman se domnívá, že sucho je důležitější a zásadnější něž koronavirová krize. „Proti suchu je třeba bojovat nikoliv podlamováním naší energetické základny, například tím, že odstavíme jaderné elektrárny, ale vybudováním nových vodních nádrží,“ uvedl prezident.

Varování před suchem je podle něj také výzvou k investiční aktivitě a budování nádrží včetně přehrad. „Vím, že je v plánu vybudování až šesti vodních nádrží, přehrad. Premiér (Andrej Babiš, ANO, pozn. red.) má pravdu, že za 30 let se tady nepostavila ani jedna přehrada,“ uvedl. Budování přehrad podle něj brání „zelení aktivisté“.

Stavbu přehrad považuje Zeman pro boj se suchem za dostačující. „Mluví se o dalších opatřeních, třeba výsadbě lesů a podobně, ale asi nejdůležitější je zadržování vody v krajině. My jsme v podstatě střecha Evropy a z té střechy bez užitku voda odtéká do sousedních zemí,“ konstatoval.

Dopis pro Kuberu

Zeman řekl, že se kvůli takzvanému čínskému dopisu bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi setká s jeho nástupcem Milošem Vystrčilem (ODS). Záležitost kolem dokumentu považuje za „nafouknutou bublinu“. Vystrčil dokument v minulosti kritizoval, označil ho za výhrůžný a od Zemana požadoval vysvětlení jeho vzniku.

Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne. Zeman řekl, že Vystrčil požádal o setkání a on mu rád vyhoví. „Nicméně tady není co vysvětlovat,“ dodal prezident.

Protiruská hysterie

Zeman preferuje v zahraniční politice ekonomickou diplomacii. V Česku podle něj panuje protiruská a protičínská hysterie, ale podnikatelé mají zájem o kontakty i obchody v obou těchto zemích, řekl. K aktuálním sporům s Ruskem o výklad historických událostí konstatoval, že například druhou světovou válku nelze vnímat pouze z pohledu května 1945, ale je třeba si uvědomovat i dění, které konfliktu předcházelo.

„Preferuji ekonomickou diplomacii a ekonomickou zahraniční politiku. Je zajímavé, že když jsem jel naposledy do Ruska, tak mě dobrovolně doprovázela největší podnikatelská delegace svých dob, čili podnikatelé o tyto kontakty a kontrakty zřejmě mají zájem, i když je tady protiruská i protičínská hysterie,“ řekl Zeman.

Prezident oznámil i to, že v pondělí telefonicky jednal se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem o jeho plánované návštěvě Česka. Měla by být třídenní a Steinmeier by při ní měl zavítat na Pražský hrad a do Lán, uvedl. Termín návštěvy zatím není stanoven a bude záležet na vývoji pandemie nového typu koronaviru, uvedl na twitteru Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Předpokládám, že pana prezidenta vezmu i tady do Lán. Jinak budeme dva dny na Hradě. A protože naše vztahy jsou velmi přátelské a protože politická i ekonomická spolupráce se Spolkovou republikou Německo je excelentní, tak si myslím, že si nebudeme vymýšlet žádné konflikty, které nejsou, a místo toho budeme přemýšlet o tom, jak dále tuto spolupráci zlepšovat, protože všechno se dá zlepšit,“ řekl Zeman.