Zeman bude pokračovat ve 'spanilých jízdách' do krajů. Část hejtmanů mu chce seškrtat rozpočet

Otázku financování výjezdů prezidenta Miloše Zemana do krajů chce otevřít hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Několikadenní návštěva prezidenta totiž přijde krajské rozpočty na statisíce korun. O omezení nákladů by tak hejtmani mohli hovořit už na březnovém zasedání Asociace krajů. Pro škrty v rozpočtu je necelá polovina z nich, jak vyplývá z průzkumu serveru iROZHLAS.cz. Pro Hrad je však rozhodující stanovisko většiny. Původní zpráva Praha 7:50 7. 2. 2018 (Aktualizováno: 9:30 7. 2. 2018) Návštěvou jihomoravských Letovic prezident Miloš Zeman zakončil výjezdy do krajů ve svém prvním funkčním období

„Návštěvy regionů a cesty do krajů jsou podle mého názoru součástí výkonu funkce prezidenta republiky. Neměl by být jen na Hradě a v Lánech. Ve věci financování cest bych ale uvítal obecnou dohodu mezi Asociací krajů a prezidentskou kanceláří, která by podmínky financování jasně stanovila na celé období,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Martin Půta.

Pokud by se kraje s Hradem nedohodly, bude prosazovat seškrtání některých výdajů. „Pokud k obecné dohodě nebude oboustranně vůle, navrhnu zastupitelstvu postup vyzkoušený v jiných krajích,“ doplnil.

Prezident na Liberecko během své funkce – podobně jako do většiny krajů – zavítal čtyřikrát. Kraj celkem jeho cesty vyšly na bezmála 1,5 milionu korun, jak vyplývá například z přehledu Lidových novin.

Pro společný postup krajů je rovněž pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD. „Viděl bych to na dohodu v rámci asociace, přestože už někteří kolegové avizovali změnu financování. Není úplně dobré vytvářet atmosféru, že každý kraj k tomu bude přistupovat jinak,“ míní.

„Pokud pan prezident bude chtít do Královéhradeckého kraje přijet, bude náležitě přivítán. Případně bychom parametry jeho návštěvy řešili s Kanceláří prezidenta republiky, která disponuje vlastním rozpočtem. Věřím, že Asociace krajů se bude tímto tématem zabývat, avšak finanční náročnost návštěvy je plně v kompetenci jednotlivých krajů. “ Jiří Štěpán (ČSSD) (hejtman Královéhradeckého kraje)

Dohodnout by se hejtmanství podle Netolického měla s prezidentskou kanceláří především na omezení početných delegací.

„Byl bych pro, abychom si vzájemně schválili počet lidí, kteří budou zařazeni do delegace jedné i druhé strany. Nemám problém pohostit prezidenta s jeho chotí a úzkým týmem spolupracovníků. Nemůžeme se ale dostat do situace, kdy doprovod bude široký a tím se budou prodražovat i náklady,“ doplnil.

Škrty na jižní Moravě i Ústecku

Náklady na výjezdy Zemana už loni omezil Jihomoravský kraj vedený hejtmanem Bohumilem Šimkem (za ANO). Zatímco na jaře kraj zaplatil za ubytování a občerstvení pro prezidenta a jeho delegaci přes 700 tisíc korun, výdaje na podzimní cestu byly okolo 166 tisíc korun.

Kraj mimo jiné snížil náklady na početný doprovod, na programu nebyly podle mluvčí hejtmanství Moniky Brindzákové také slavnostní večeře a na financování cesty se podílely nově obce i společnosti, které prezident navštívil.

„Uvidíme, jaký bude scénář cest a jaké bude reakce ostatních hejtmanů. K nám na Vysočinu jezdí prezident vlastně domů, takže jej samozřejmě uvítáme. Financování máme nastaveno a myslím, že v něm máme jasno.“ Jiří Běhounek (za ČSSD) (hejtman Vysočiny)

„Z pohledu Jihomoravského kraje to je ideální model financování. Prezident měl a bude mít vždy pozvání do kraje, které platí celoročně. Když se rozhodne toto pozvání přijmout, kraj ho přijme se všemi poctami a ve standardu, který hlavě státu přísluší,“ řekl k tomu Šimek.

Obdobně výdaje seškrtal loni na podzim Ústecký kraj, kam prezident během své funkce zavítal hned pětkrát. Kompletní náklady odmítl proplatit už dříve také zlínský hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL. Ten loni na podzim prohlásil, že uhradí náklady pouze prezidentskému páru. A jeho postoj se nezměnil, jak potvrdil serveru iROZHLAS.cz.

„Pana prezidenta rád uvítám a samozřejmě manželskému páru pobyt uhradíme, což jistě nebude částka vyšší než 30 tisíc korun,“ napsal v SMS. Obdobně by přitom podle Čunka měli postupovat i další hejtmani.

Úmysl pokračovat v cestách do krajů avizoval prezident Miloš Zeman krátce po svém znovuzvolení. Konkrétní plán ale zatím není podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka na stole. „Konkrétně budeme plánovat až po inauguraci,“ uvedl. Ta proběhne zkraje března.

A jak Hrad reaguje na rozhodnutí některých hejtmanů? „Většina hejtmanů má jiné stanovisko, a to je rozhodující,“ doplnil Ovčáček.

Nejednotná hejtmanství

Změnu financování prezidentských návštěv by regionální lídři mohli otevřít na nejbližším zasedání Asociace krajů, které je naplánováno na březen. „S kolegy hejtmany už jsme o tomto tématu mluvili a v diskusi můžeme pokračovat,“ popsala předsedkyně asociace a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO).

Setkání prezidenta Miloše Zemana s hejtmany loni v únoru na Pražském hradě, v popředí na snímku zprava: zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD), moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (za ANO), pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle ní je však (ne)proplacení kompletních nákladů na prezidentské cesty rozhodnutím každého hejtmanství. „Jsme připraveni jako hostitelský kraj nést náklady spojené s návštěvou pana prezidenta, jako tomu bylo v minulosti. Stejně tak činíme v případě oficiálních návštěv například ministrů, velvyslanců nebo náměstků,“ dodala.

S tím souhlasí i jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (za ČSSD): „Takové rozhodnutí je věcí každého kraje. Předpokládám, že se zachováme stejně, jako jsme se chovali ke každému prezidentovi, který kraj navštívil.“

'Přivítáme ho důstojně'

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) pro změnu argumentuje tím, že prezident je v regionu oblíbený.

Spanilé jízdy Během prvního funkčního období Zeman podnikl přes 50 cest. Kraje (s vyjímkou Prahy) tak stihl objet čtyřikrát, některé dokonce pětkrát. Krajské rozpočty jeho výjezdy vyšly celkem na zhruba 20 milionů korun (redakce vychází z propočtu Lidových novin, který doplnila o zbývající údaje). Naposledy navštívil prezident loni na podzim Moravskoslezský kraj, Ústecko, Plzeňsko, Olomoucko a jižní Moravu. Bylo to přitom už v době předvolební kampaně, podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí by tak měl Zeman vykázat náklady na setkání s občany v krajích ve výdajích na kampaň jako bezúplatné plnění.

„Prezidenta vždy rád v Olomouckém kraji přivítám. V případě Miloše Zemana navíc očekávám, že ho v našem regionu lidé uvidí rádi, neboť pro něho zde hlasovalo téměř 60 procent voličů,“ prohlásil.

Téma to není ani pro plzeňského hejtmana Josefa Bernarda z ČSSD: „Prezident přijede, má nějaké náklady a já je uhradím. V tom budeme pokračovat. Náklady na třídenní návštěvu se v minulosti pohybovaly okolo 300 tisíc korun. Prezident je hlava státu a my ho přivítáme důstojně. Peníze nám utíkají v této zemi někde jinde.“

S rozpočtem 300 tisíc korun na návštěvu prezidenta už počítá také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (za ANO). „My jsme v loňském roce nastavili finanční limity, které jsme chtěli dodržet, a ty budou platit i v tomto roce. Platily by stejně pro jakéhokoliv prezidenta,“ uvedl.

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření k financování návštěv prezidenta v krajích všechny hejtmany. Na zaslané dotazy dosud nereagovala pouze středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která je podle mluvčí úřadu Nicol Lenertové do konce měsíce na dovolené.

Kdo je pro a proti omezení nákladů? PRO: Pro redukci výdajů je Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Zlínský kraj. Náklady na cesty prezidenta už dříve omezil Ústecký kraj a Jihomoravský kraj.

PROTI: Hradit náklady v plné výši chce nadále Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj a zřejmě i Vysočina.