‚Občané mají právo vědět, zda je schopen vykonávat úřad‘. Politici i odborníci kritizují mlčení Hradu

Nedělní hospitalizace prezidenta Miloše Zemana vzbudila novou vlnu otázek týkajících se jeho zdravotního stavu. Okolí hlavy státu je ale na informace skoupé. „Pokud Hrad mlčí, hradní tým skrývá prezidenta a mluvčí na dotazy novinářů odpovídá biblickými citáty, pak jsou na místě nejhlubší obavy," řekl například přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Marek Orko Vácha. Po informacích volají i politici.

„Má podat základní informace. Není potřeba nijak podrobně rozebírat jeho zdravotní stav. Mně by ujištění, že je připraven zvládnout všechny věci, které ho teď čekají, stačilo,“ řekl v neděli odpoledne Radiožurnálu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Jak předtím uvedl v České televizi, sám už veřejně požádal Kancelář prezidenta republiky, aby o zdravotním stavu Miloše Zemana informovala.

Nedostatek informací kritizovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž by Hrad měl mluvit alespoň o závažnosti prezidentova stavu. V opačném případě by o případném zbavení pravomocí prezidenta mohla jednat sněmovna.

„Pevně věřím, že se ještě dozvíme včas informace od Kanceláře prezidenta republiky, abychom k takovému kroku nemuseli přistupovat. Ale pokud by i v následujících dnech bylo embargo na tyto informace ze strany kanceláře prezidenta, tak si myslíme, že bychom měli začít konat,“ uvedla pro Radiožurnál.

Předseda SPD a místopředseda dosluhující Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v České televizi zdůraznil, že informace o prezidentově zdravotním stavu jsou nyní obzvlášť potřeba kvůli povolebním vyjednáváním. „Teď má pan prezident zásadní pravomoc, a to pověřit někoho sestavením vlády. To je krok, který je důležitý, a bylo by ideální vědět kdy, v jakém horizontu a také koho vlastně pan prezident hodlá pověřit, protože podle toho se budou odvíjet další kroky,“ nechal se slyšet.

Pro Radiožurnál upřesnil, že by podle něj sněmovna kvůli hospitalizaci neměla jednat nestandardně. „Samotná hospitalizace není něčím, na základě čeho by sněmovna měla jednat nějak nestandardně. Teď je velmi důležité, abychom získali ty informace, do té doby jsou to spekulace, protože nikdo z nás neví, o co jde,“ řekl.

To podpořil i lídr Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Ten Radiožurnálu řekl, že by Hrad měl uvést, zda je prezident schopen vykonávat úřad. Není ale podle něj na místě, aby Parlament zbavil prezidenta jeho pravomocí.

Citáty z Bible

Přístup hradní kanceláře kritizoval i biolog, kněz a přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Marek Orko Vácha.

„V každé normální fungující demokratické zemi je zdraví prezidenta všeobecně známo. Vzpomeňme v České republice na Václava Havla. Úplně všichni věděli přesné diagnózy. Pokud Hrad mlčí, hradní tým skrývá prezidenta a mluvčí na dotazy novinářů odpovídá biblickými citáty, pak jsou na místě nejhlubší obavy,“ reagoval ve vysílání České televize.

„Koneckonců, i u každého řidiče autobusu mě zajímá, jestli je způsobilý k výkonu své práce, protože mně v tomto ohledu jde o život. I občané mají právo vědět, jestli je prezident způsobilý vykonávat svůj úřad. V tomto smyslu prezident není obyčejným občanem, protože budoucnost této země a zejména složitého povolebního vyjednávání se odvíjí od toho, jak moc bude prezident kompetentní, aby svůj úřad vykonával,“ dodal.

Také podle biochemika Jana Konvalinka je nastalá situace absurdní. „Ohánět se lékařským tajemstvím je v této situaci naprosto absurdní. Občané mají právo vědět, jestli je president republiky a vrchní velitel ozbrojených sil schopen vykonávat svůj úřad,“ napsal na svém facebooku.

Hospitalizace v září

Kritiku ohledně tajení prezidentova zdravotního stavu vzbudila už Zemanova zářijová hospitalizace. Důvod pobytu ve střešovické nemocnici Hrad zpočátku nekomentoval. Až po dvou dnech Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že šlo o dehydrataci a mírné vyčerpání, detaily však odmítl uvést.

Už tehdy například senátor Pavel Fischer (BEZPP) na twitteru napsal, že zdravotní stav prezidenta není soukromá věc. „KPR (Kancelář prezidenta, pozn. red.) už systematicky neposkytuje občanům informace podle pravidel. Důsledkem je další oslabení důvěryhodnosti nejvyšší ústavní funkce.“

V následujících dnech se nejasnosti ohledně Zemanova zdraví začaly množit. Na začátku října prezidenta v Lánech navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral, Zemanovo okolí ale jakékoliv potíže nadále odmítalo. Změna přišla o dva dny později, kdy došlo k úpravám v prezidentově programu, a Jiří Ovčáček oznámil, že Zeman „musí nabrat sil“.

Během voleb však publikoval fotky, jak hlava státu odvolila na zámku v Lánech. Podle předsedy volební komise vypadal Zeman v pořádku a hovořil o běžných věcech.

Sanitka z Lán

V neděli po volbách měl prezident naplánovanou schůzku s premiérem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Po přibližně tři čtvrtě hodině od začátku schůzky však Babiš odešel a prezidenta do Ústřední vojenské nemocnice odvezla sanitka s doprovodem limuzín, které prezidentskou flotilu doprovází.

Mluvčí Jiří Ovčáček následně na twitteru napsal, že byl Miloš Zeman na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala hospitalizovaný. Důvod ale opět neuvedl.

Jiří Ovčáček

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře prof. Miroslava Zavorala vyslovil souhlas s hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Prezident republiky byl hospitalizován v neděli dne 10. října 2021.

Na veřejnost se vzápětí dostaly záběry, na kterých má prezident svěšenou hlavu, kterou mu drží bodyguard, a zavřené oči. Z Hradu zaznělo, že prezident usnul.

Kolem 14.30 poté před novináře vystoupil Zemanův ošetřující lékař René Zavoral. „Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen. To znamená, že my přesně známe diagnózu,“ uvedl.

Prezident je podle něj na pracovišti intenzivní medicíny, informace o jeho nemoci ale nemůže uvést, protože k tomu nemá svolení, dodal.

Večer Ovčáček uvedl, že Zemanova hospitalizace neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci. Prezident podle něj nyní potřebuje klid na léčbu.