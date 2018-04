Prezident Miloš Zeman nyní preferuje vládu bez extremistů. Po úterní schůzce s ním to řekl novinářům předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman podle něj považuje za nepravděpodobnou až nemožnou variantu, že by mu byl z iniciativy sněmovny navržen nepolitický premiér. Bartoš dodal, že Zeman očekává vznik vlády do prázdnin. Praha 16:57 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš | Zdroj: Česká pirátská strana

Piráti za Zemanem vyslali svého předsedu Ivana Bartoše a místopředsedu strany Jakuba Michálka. Prezidenta se ptali na sestavování vlády. Informace chtěli podle Bartoše mít přímo z první ruky.

ČSSD dostala od ANO novou nabídku. 'Prvně ji uslyší grémium,' řekl po jednání Hamáček Číst článek

Zeman podle šéfa Pirátů souhlasil, že ne vše, co zaznívá v médiích po politických schůzkách, odpovídá tomu, co se na schůzkách skutečně stalo.

„Pro mě je potěšující, že od prezidenta zaznělo, že jeho preferovaná varianta v tuto chvíli by měla být vláda, kde nebudou účastni extremisté," řekl Bartoš.

Šéf Pirátů podotkl, že Zeman stále chápe sociální demokracii jako „své dítě“, a preferuje proto účast ČSSD ve vládě.

Premiérem někdo jiný než Babiš?

Prezident Zeman dává přednost vládě bez extremistů, prohlásil po schůzce předseda Pirátů Bartoš Číst článek

Prezident podle Bartoše předpokládá, že se vládu podaří sestavit do prázdnin. Zeman zdůraznil, že když nějaký termín určí prezident, byl by velmi rozzloben, kdyby požadovaný čas nebyl dodržen.

Zda by v takovém případě odebral šéfovi ANO Andreji Babišovi pověření k sestavení vlády, ale podle Bartoše na schůzce nezaznělo. Prezident také řekl, že by neměl problém jmenovat premiérem jiného představitele hnutí ANO než Babiše, iniciativa by ale prý musela vzejít z ANO.

Piráti se Zemana zeptali, zda by pověřil sestavováním vlády nepolitického člověka, kterého by navrhla Poslanecká sněmovna.

„Prezident tuto situaci vidí, zejména i díky tomu, jak se baví s lídry politických stran, jako velmi nepravděpodobnou až nemožnou, protože by se kvůli rozdělení sil ve sněmovně musela předpokládat skutečně nějaká spolupráce stran, které spolu ani nechodí na mítinky, natož aby spolu hledali konsenzus na vytvoření vlády odborníků nebo chceme-li politicko-odbornické vlády," dodal Bartoš.

Prezidenta Zemana jsme se zeptali na několik věcí: za jakých podmínek udělí pověření sestavovat vládu někomu jinému? Jmenuje jiného člena ANO, aby konečně zprůchodnil situaci ohledně sestavování vlády?

Pokud Andrej Babiš nepostaví vládu do června, co udělá prezident pak? pic.twitter.com/iXj3slfgLb — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 17. dubna 2018